Os pedidos semanais de desemprego nos Estados Unidos atingiram o nível mais baixo em nove meses

Os pedidos de desemprego semanais caíram em 13.000, para 198.000

Sinistros contínuos aumentam em 29.000 para 1,734 milhões

As vendas de casas existentes caíram 2,0%, para 3,96 milhões de unidades

WASHINGTON (Reuters) – O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego caiu para o menor nível em nove meses na semana passada, indicando a continuação do forte crescimento do emprego em outubro, enquanto o mercado de trabalho continua apertado.

A queda inesperada nos pedidos iniciais de seguro-desemprego anunciada pelo Departamento do Trabalho na quinta-feira somou-se às fortes vendas no varejo e à produção industrial em setembro, indicando um impulso sustentado na economia. O afluxo de dados económicos optimistas reforçou as expectativas de que a Reserva Federal poderá manter as taxas de juro elevadas por mais tempo. Os mercados financeiros continuaram a descartar o aumento das taxas de juro no próximo mês devido ao aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA.

“As empresas que falam sobre lucros podem ser cautelosas relativamente às perspectivas e aos riscos futuros, mas ainda se agarram firmemente aos seus trabalhadores, uma vez que é cada vez mais difícil encontrar boa ajuda”, disse Christopher Rupke, economista-chefe da FWDBONDS em Nova Iorque. “A economia e os mercados de trabalho não estão simplesmente a abrandar, e o tempo dirá se isso irá reacender as chamas da inflação que até recentemente pareciam estar sob controlo.”

Os pedidos iniciais de subsídios de desemprego estatais caíram em 13.000, para um nível ajustado sazonalmente de 198.000 na semana que terminou em 14 de outubro, o nível mais baixo desde janeiro. Economistas consultados pela Reuters esperavam 212 mil reclamações na semana passada.

Embora o mercado de trabalho esteja a abrandar gradualmente, as condições continuam difíceis, com os pedidos a atingirem o limite muito baixo do intervalo de 194.000 a 265.000 para o ano. As reivindicações não ajustadas caíram em 18.561, para 181.181 na semana passada. Houve quedas significativas no Texas, Nova Iorque, Nova Jersey, Geórgia e Califórnia, que compensaram o aumento notável no Tennessee.

Até agora, houve um impacto limitado das greves do United Auto Workers (UAW), que perturbaram as cadeias de abastecimento, embora as reclamações tenham aumentado no Michigan durante a semana que terminou em 7 de Outubro, relacionadas com uma acção industrial. Ford Motor Co (FN), General Motors (GM.N) e Stellantis, controladora da Chrysler (STLAM.MI), demitiram e demitiram milhares de trabalhadores que não estavam em greve.

O relatório Livro Bege do Fed, divulgado na quarta-feira, disse que “o aperto no mercado de trabalho continuou a diminuir em todo o país” no início de outubro, indicando uma desaceleração da pressão salarial. “Muitas regiões relataram melhorias no recrutamento e retenção à medida que os grupos de candidatos se expandiram”, de acordo com o livro de Page, mas ela também observou que “a maioria das regiões continua a relatar desafios persistentes no recrutamento e contratação de comerciantes qualificados”.

O mercado de trabalho está a mostrar força, apesar do banco central dos EUA ter aumentado a sua taxa de juro de referência overnight em 525 pontos base, para o intervalo atual de 5,25% a 5,50% desde março de 2022. Os mercados financeiros esperam que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas de 31 de outubro a novembro. . . Reunião de Política nº 1, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, devido ao aumento dos rendimentos do Tesouro.

O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Clube Econômico de Nova York, na quinta-feira, pode fornecer novas pistas sobre a trajetória futura da política monetária.

Os rendimentos das obrigações de longo prazo subiram para máximos de vários anos em resposta à resiliência da economia. O mercado de trabalho impulsiona os gastos dos consumidores e a economia em geral, mantendo, em última análise, a inflação elevada. A economia deverá crescer no terceiro trimestre ao ritmo mais rápido desde o final de 2021.

As ações em Wall Street estavam sendo negociadas em alta. O dólar caiu frente a uma cesta de moedas. Os preços das obrigações do Tesouro dos EUA caíram, com o rendimento das obrigações de referência a dez anos a aproximar-se dos 5%, um nível não observado desde antes da crise financeira de 2007.

Queda nas vendas de casas

Embora a economia em geral esteja a resistir ao ambiente de taxas de juro elevadas, o mercado imobiliário está em recessão e o sentimento empresarial permanece fraco. Um segundo relatório da Associação Nacional de Corretores de Imóveis mostrou que as vendas de casas usadas caíram 2,0% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,96 milhões de unidades, o nível mais baixo desde outubro de 2010.

As elevadas taxas hipotecárias e a falta de oferta reduziram a acessibilidade para muitos compradores de primeira viagem, cuja percentagem era de 27% em Setembro, muito abaixo dos 40% que economistas e corretores de imóveis dizem ser necessários para um mercado imobiliário forte.

Com a taxa de juro média de uma hipoteca fixa de trinta anos a subir para bem acima de 7,5%, as vendas de casas deverão diminuir ainda mais.

“Não há alívio à vista para o abalado mercado imobiliário dos EUA, se não houver um declínio acentuado nas taxas hipotecárias e um aumento nos estoques, o que contribuiria muito para melhorar a acessibilidade”, disse Jay Hawkins, economista-chefe da BMO Capital Markets em Toronto. “.

Um terceiro relatório do Federal Reserve Bank de Filadélfia mostrou que as condições empresariais na região Médio-Atlântico permaneceram fracas em Outubro, embora os fabricantes esperassem melhorias nos próximos seis meses. As empresas da região que cobre o leste da Pensilvânia, o sul de Nova Jersey e Delaware relataram contratações estáveis ​​neste mês.

O relatório de sinistros cobre a semana em que o governo entrevistou as empresas para a componente das folhas de pagamento não agrícolas do seu relatório de emprego de Outubro. As reclamações diminuíram entre os períodos de pesquisa de setembro e outubro. A economia criou 336 mil empregos em setembro, o maior número em oito meses.

Os dados a serem divulgados na próxima semana sobre o número de pessoas que recebem benefícios após uma primeira semana de auxílio, um indicador de emprego, lançarão mais luz sobre a saúde do mercado de trabalho em outubro. O relatório de sinistros mostrou que os chamados sinistros contínuos aumentaram em 29.000, para um nível ainda baixo de 1,734 milhão durante a semana encerrada em 7 de outubro.

Reportagem de Lúcia Mutikani; Edição de Chizuo Nomiyama e Jonathan Oatis

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.