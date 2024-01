Portugal perde vantagem competitiva – Portugal News

“Think Tank Internacional”Índice de Competitividade Fiscal 2023“, em 2020, Portugal ficou em 13º lugar em termos de carga fiscal em comparação com outros estados membros da UE, pagando 37,6 por cento do PIB em comparação com a taxa média de imposto da UE de 41,3 por cento do PIB.

No entanto, Portugal subiu para a sexta posição mais elevada entre todos os 27 Estados-Membros em termos de esforço fiscal (+17 acima da média europeia), indicador utilizado para avaliar a incidência das receitas públicas na produção da sociedade. Percentual da receita pública relativa ao produto interno bruto (PIB) e à renda per capita. Apenas a Grécia (+63 por cento), a Polónia (29 por cento), a Croácia (+24 por cento), a Bulgária (+20 por cento) e a Hungria (+19 por cento) registaram um esforço fiscal pior do que Portugal.

Entre 2019 e 2022, a carga fiscal aumentou de 34,5 por cento para 36,4 por cento do PIB em Portugal, e o esforço fiscal aumentou de 109,7 por cento para 116,8 por cento. Compensar este aumento reduzindo os impostos sobre o público em geral ou sobre as empresas.

Olhando para o conjunto destes 20 anos, é evidente que Portugal, embora tenha reduzido o seu esforço fiscal, perdeu terreno no que diz respeito ao esforço fiscal médio europeu, e quando se trata da maior parte da UE e dos países da Europa de Leste.

“A capacidade de um país reduzir o seu nível fiscal é fundamental para a sua competitividade económica externa e para atrair investimento e capital, pelo que, para competir no cenário europeu e internacional, Portugal deve reduzir o seu esforço e carga fiscal. Tanto os cidadãos como as empresas podem poupar e investir”, diz o relatório.