Portugal altera política de nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas

Lisboa – A Parlamento Português Sexta-feira aprovaram alterações ao regime de concessão de cidadania aos descendentes Judeus sefarditasIsto inclui a verificação da ligação a Portugal através de uma comissão de avaliação ou naturalização após três anos de residência no país.

O texto alternativo fornecido estava em questão Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e GarantiasO Partido Socialista (PS), no poder, o Partido Social Democrata (PSD), da oposição, a Iniciativa Liberal (IL), o Bloco de Esquerda (BE), o Livre e os partidos Pessoas-Animais-Natureza (PAN) conjugaram esforços legislativos em vários aspectos . Lei nacional.

PS, IL, BE, PAN e Livre votaram a favor, PSD e três deputados socialistas abstiveram-se e os populistas de direita Chega e o Partido Comunista (PCP) votaram contra. Numa votação em comissão anterior a esta votação, todas as propostas do PIB foram rejeitadas.

De acordo com o texto hoje aprovado, “O certificado comprovativo de património pertencente a uma comunidade sefardita de origem portuguesa baseado em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal (…) está sujeito à aprovação final da comissão avaliadora designada. do governo responsável pela justiça.”

A comissão é composta por “representantes de serviços relevantes das instituições de ensino superior, investigadores ou docentes de estudos sefarditas e representantes das comunidades judaicas portuguesas”.

Entre as alterações, a nacionalidade portuguesa foi tornada pública no âmbito do regime, que incluía a suspensão do processo de aquisição da nacionalidade caso o requerente fosse sujeito a “medidas restritivas autorizadas pelas Nações Unidas ou pela União Europeia”.

“O governo pode conceder a nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas que demonstrem herança da comunidade sefardita de origem portuguesa, os requisitos objetivos de ligação comprovada com Portugal, como apelidos, língua familiar, descendência direta ou colateral” e que residiam. Pelo menos três anos em vez dos habituais cinco anos em Portugal.

Além das questões relacionadas com o regime dos descendentes de judeus sefarditas, as alterações à legislação nacional incluem a remoção do limite de idade para acesso à nacionalidade através da adesão, viram PSD e IL nas suas propostas. Sociais-democratas e Liberais, mas PAN e Livre beneficiam do voto do PS.

Anteriormente a nacionalidade só podia ser obtida se fosse reconhecida até aos 18 anos, agora a ligação estabelecida na maioridade permite a aquisição da cidadania portuguesa sob determinadas condições, como quando a ligação ocorre após processo judicial, devendo a atribuição da nacionalidade ser obrigatória. ser solicitada no prazo de três anos após o termo definitivo da decisão.

A onda de requerentes israelitas começou depois de Portugal ter promulgado a sua “Lei do Retorno” em 2015, permitindo que descendentes de judeus sefarditas portugueses expulsos de Portugal no século XVI solicitassem a cidadania.

De acordo com os números mais recentes, até ao final de 2022, cerca de 262 mil pessoas solicitaram a naturalização ao abrigo da lei e cerca de 75 mil tornaram-se cidadãos.

O governo português anunciou recentemente planos para pôr fim à política até Dezembro de 2023, declarando que a sua meta de reparações seria “cumprida”.

Para mais informações sobre os requisitos para a concessão da nacionalidade portuguesa através da naturalização aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, visite a Embaixada de Portugal nos Estados Unidos. Local na rede Internet.