Portugal fecha espaço aéreo para companhias aéreas russas

A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções aéreas criam grandes obstáculos no céu, com grandes impactos nas transportadoras de longa distância, que geralmente cruzam os céus da Europa Oriental a caminho da Ásia.

No domingo, vários países europeus anunciaram que fechariam seu espaço aéreo para aviões e aeronaves russos. Alemanha, Itália, França E Espanha.

No domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, confirmou que a UE está fechando seu espaço aéreo para a Rússia.

Canadá Também anunciou que fecharia seu espaço aéreo para a Rússia no domingo.

O Reino Unido e a Rússia proibiram um ao outro de voar ou pousar em suas fronteiras. Outras sanções começaram a se seguir, com a Polônia e a República Tcheca restringindo o acesso a voos russos na sexta-feira.

Se a Europa e a Rússia renovarem a era da Guerra Fria, tudo isso poderá ter consequências significativas para os passageiros, as companhias aéreas e o custo da aviação, pois os caminhos do céu são desviados em torno de uma cortina de ferro estendida no céu.

Além de causar uma brecha significativa no mapa de tráfego aéreo da Europa Oriental, a interrupção do tráfego de longa distância até agora tem sido mínima. Mesmo as aeronaves russas que utilizam o espaço aéreo internacional sobre o Atlântico não foram afetadas, embora a área seja administrada por serviços aéreos baseados no Reino Unido.

Mas e os voos para o Leste Asiático? Nos dias gelados da Guerra Fria, fugir da União Soviética significava voar pela Groenlândia até o Alasca no norte, reabastecer em Anchorage e depois chegar ao Japão pelo Estreito de Bering. Os voos para a China entraram na China via Ásia Central, com exceção do Afeganistão via Mar Negro e Cáucaso.

Nós ainda não estamos lá. Graças à variedade de aeronaves modernas, essas etapas não são necessárias.

O impacto nas companhias aéreas comerciais afetadas pelo Covit e seus passageiros seria relativamente pequeno neste momento se houvesse sanções entre a Rússia e o Reino Unido, Polônia e República Tcheca. Ao mesmo tempo, a situação pode facilmente escalar.

“Devido ao tamanho geográfico da Rússia, as companhias aéreas de todo o mundo sobrevoam o espaço aéreo russo todos os dias”, disse Michael Robertson, cofundador do FlightRador24, um serviço de vigilância da aviação. CNN. “Do Reino Unido, geralmente há cerca de uma dúzia de voos por dia via Rússia para lugares como Hong Kong e Índia.

“Cada uma das centenas de voos da UE para destinos na Ásia passa pela Rússia, e a maior parte do tráfego de carga entre os Estados Unidos e os Estados Unidos passa por uma pequena parte do espaço aéreo russo. Os números antes do governo ainda não foram recuperados. . “

Em termos de companhias aéreas, a Aeroflot é a única companhia aérea russa de passageiros a servir o Reino Unido. A British Airways, a maior companhia aérea do Reino Unido, serviu Moscou antes da guerra. A empresa controladora da BA, International Airlines Group, anunciou que suas companhias aéreas não voarão no espaço aéreo russo.

No início do conflito, a Administração de Tráfego Aéreo dos EUA emitiu instruções NOTAM (Air Travel Notice) às transportadoras dos EUA para evitar operar em áreas que abrangem toda a Ucrânia, Bielorrússia e oeste da Rússia. Algumas companhias aéreas americanas de passageiros passam pela Rússia e demoram a retomar voos diretos para a Índia após o desligamento do governo do avião.

Enquanto isso, as redes asiáticas da British Airways e Virgin Atlantic não foram restauradas após serem suspensas devido à epidemia de Kovit-19. Os serviços de passageiros das companhias aéreas do Reino Unido são relativamente baixos, com fronteiras relativamente fechadas para chegadas internacionais por motivos de saúde pública no Japão, China e outros países.

Leia mais sobre como a aviação global pode ser afetada pela invasão russa da Ucrânia Aqui.

Al Goodman, da CNN, Paula Newton, Martin Goilando, Hada Messiah e Chris Liagos contribuíram para o relatório.