O governo do Reino Unido pode ter suspendido as restrições ao vírus corona para visitantes internacionais, mas ainda existem regras mais rígidas em outros países do mundo, se você quiser obter um pouco de luz solar. Se você não tiver certeza de como segui-los, poderá enfrentar sérias consequências e existem requisitos diferentes, dependendo do seu status vacinal.

Qualquer pessoa que entrar no Reino Unido totalmente vacinado não precisará mais fazer dois testes por dia, e os formulários de localização de viagens podem ser removidos até abril. Mas As regras de entrada variam País para país. E assim por diante Quais são as regras Alguns dos hotspots de férias de verão favoritos do Reino Unido?

Desde 12 de fevereiro, a França abandonou a exigência de PCR negativo antes da partida, o que significa que aqueles que estão totalmente vacinados não precisam de PCR ou testes de antígeno. Os visitantes ainda precisarão preencher uma declaração juramentada – déclaration sur l’honneur – confirmando que você não tem sintomas de vírus corona e que não entrou em contato com nenhum caso ativo nos 14 dias anteriores à partida.

Isso se aplica apenas àqueles que foram totalmente vacinados com mais de 12 anos, e você pode ser solicitado a preencher um Formulário de Localização de Passageiros da UE. Deve-se notar que se uma pessoa recebeu duas vacinas Govt-19 há nove meses, mas sem reforço, ela será classificada como não vacinada.

Passageiros não vacinados não precisam mais se isolar, mas devem fornecer um resultado PCR negativo dentro de 72 horas da partida, assinar a mesma declaração e preencher um certificado de viagem internacional para comprovar o motivo da viagem essencial. Crianças viajando com adultos vacinados não precisam disso.

Todos os viajantes para a Espanha devem preencher e assinar um formulário de regulamentação sanitária on-line ou em papel e exibir o código QR gerado por este formulário na chegada aos portos ou aeroportos espanhóis.

Os turistas devem apresentar comprovante de vacinação completa. Isso significa que duas doses da vacina Covit-19 ou uma injeção para cada tipo de vacina devem ser tomadas, se necessário. A Espanha não permitiu provas de recuperação de Covit-19 como critério de entrada.

Você pode ser submetido a testes adicionais no ponto de entrada, incluindo testes de temperatura, avaliação de saúde visual ou testes na chegada. Os passageiros devem ser submetidos a um teste de multiplicação de ácido nucleico Covit-19 – NAAT (PCR ou similar) a qualquer momento até 48 horas após a chegada à Espanha.

É essencial verificar a lista de países ‘ameaçados’ do governo espanhol, pois diferentes requisitos podem ser impostos se você visitou um país da lista nas últimas duas semanas. As crianças com menos de 12 anos não são obrigadas a apresentar provas da vacina ou testes de diagnóstico.

Todos os viajantes do Reino Unido podem entrar em Portugal por qualquer motivo, mas os viajantes para Portugal ou Açores devem preencher um formulário de localização, e se viajar para a Madeira, recomenda-se o preenchimento de um.

Para crianças de até 11 anos de idade, seus dados devem ser incluídos no formulário de acompanhamento para adultos. Se você estiver totalmente vacinado, poderá entrar no país sem fazer o teste.

Está classificado como tendo recebido o ciclo completo da vacina e reforço, e se não for vacinado, Portugal é obrigado a obter um resultado negativo de PCR do teste realizado 72 horas antes da partida.

Você também pode entrar em Portugal com um certificado de recuperação Covit-19 com data de 11 a 180 dias antes da partida.

A Itália tem algumas regras rígidas para viajantes do Reino Unido, independentemente do status da vacina. Viajantes adultos devem preencher um formulário de localização de passageiros, e crianças podem aparecer nos formulários de seus acompanhantes adultos.

Todas as pessoas com idade igual ou superior a seis anos devem apresentar evidência de resultado negativo de PCR dentro de 48 horas após a entrada no país ou ter um fluxo lateral rápido negativo obtido nas próximas 24 horas. Independentemente do status da vacina, a Itália realiza testes randomizados na chegada.

Evidência para vacinação, estudo completo da vacina e reforço, estudo completo da vacina é classificado como certificado de recuperação Covid no prazo de 270 dias ou 180 dias.

Qualquer pessoa que não tenha sido vacinada, bem como aqueles com os requisitos de teste acima, devem se auto-isolar dentro de cinco dias, período durante o qual podem ser isolados com teste negativo.

Os visitantes devem entrar em contato com a autoridade de saúde local na Itália para relatar a entrada, pois aqueles que não estiverem vacinados estarão sob supervisão médica.

