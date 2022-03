O Vale do Turo em Portugal deve ser a sua próxima viagem vinícola

No Vale do Turo perto de Pinau, Portugal. Painel de Imagens Educacionais / Imagens Universais via Getty Images



Turo Valley é uma das melhores regiões vinícolas do mundo. (Na verdade, esta é a área de vinho mais antiga definida – declarada em 1756, era um centro de poder para o vinho generoso chamado Porto.) Mas há um vinho neste canto de Portugal. Viajar por A região por apenas cerca de duas décadas.

A UNESCO forneceu ao vale seus terraços íngremes e adoráveis ​​placas de identificação ampliadas, Patrimônio da Humanidade em 2001. Mas, como muitas outras coisas durante essas epidemias, celebrações e comemorações são adiadas. O que é outro erro de arredondamento? Suponha que seja o 20º aniversário.

George Diaz, CEO Porto Cruz, Uma casa portuária com mais de 150 anos de história (e uma das poucas de propriedade portuguesa), a UNESCO ajudou a avançar na candidatura.

Casa principal na Quinta de Ventoselo Luís Ferraz / Qt. Ventoselo



“Estou orgulhoso por ter estado envolvido em todo este processo, desde o início como Coordenador Adjunto do Candidato, e depois na administração pública e, mais recentemente, no setor do investimento privado. Quinta de Ventocelo,O empresário menciona seu novo hotel vínico. Acrescenta que se orgulha de ter trabalhado na “gestão da natureza e na criação de concessões turísticas alinhadas com os valores que sempre apreciei”.

A posição mudou muitas coisas, “felizmente está melhor. Aumentou a consciência cívica das populações e da administração sobre a importância da preservação e preservação do seu património; na gestão da vinha, há cada vez mais preocupações com o ambiente sustentabilidade; as concessões culturais e, sobretudo, as concessões turísticas aumentaram muito… Não tenho dúvidas de que o Património Mundial contribuiu positivamente para o desenvolvimento do Douro.”

Diaz e Gran Cruise adquiriram o Ventoselo em 2014, mas o abriram em 2020 como um hotel de luxo. O vinho foi pioneiro no turismo. Luísa AmorimDe quem Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo A primeira adega a abrir no Douro em 2005 (o primeiro membro da Doula no Relais & Châteaux em 2021).

Terraço na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Francisco Noguevara



“O evento de turismo abre muitas oportunidades para jovens e moradores locais expandirem seus pequenos negócios e reconstruir suas propriedades”, diz ele. “Nós viajamos muito pelo mundo. Conhecemos e entendemos o Napa Valley e muitas regiões vinícolas. Era nossa intenção que as pessoas viessem. [try] UMA Quinta (Propriedade) Em Toro, de uma casa de família portuguesa e adega. Agora estamos constantemente tentando melhorar nossas experiências de enoturismo, recebendo cada vez mais hóspedes de todo o mundo a cada ano.

“Também precisamos ter em mente que há 20 anos não tínhamos nada [quality] Mais vinhos ou marcas mais fortes, nesse caso. O Douro foi uma região de vinho do Porto, mas hoje somos conhecidos mundialmente não só pelo Porto mas também pelos maravilhosos Vinhos Tranquilos DOC Douro (classificados com 100 pontos nas revistas da especialidade mais influentes).

Mas Cristiano von Zeller, uma das famílias vitivinícolas mais importantes da região desde o século XVII – e mais recentemente membro de uma influente empresa Garotos Turo Misto – “Vinho seco não é novidade” avisa. Proprietário Quinta Do Bem Dona Maria Continua: “Nunca foi. Muito estava sempre seco. Mas durante décadas foi visto como um desperdício de boas uvas. Era considerado um subproduto. Ninguém se importava.

Agora as pessoas estão preocupadas. Bastante.

As videiras nacionais de Turika estão cheias de uvas durante a colheita no norte do Vale do Toro … [+] Portugal. Imagens Getty



Van Zeller e seus companheiros Duro Boys começaram a se concentrar em vinhos de mesa de boa qualidade na década de 1990. “Este é o início de uma pequena revolução”, lembrou. “A região sempre teve um forte encanto, principalmente por causa do vinho do Porto, mas tem uma posição forte em todo o mundo do vinho.” Por isso, diz ele, Dias e outros lutaram pelo reconhecimento da UNESCO no início deste século.

Agora os Turo Boys estão a tentar contrariar a ideia de que os vinhos portugueses são “baratos e felizes”, valem bem o dinheiro. “Estamos em uma região cara”, diz Van Zeller, que reconhece os desafios das mudanças climáticas, mudanças climáticas e solo. “Temos que fazer as pessoas sonharem com qualidade.”

Outro sonhador de outra geração com intenções semelhantes foi Diego Masena, que recentemente se tornou enólogo. Quinta da Vacaria, Depois de trabalhar anteriormente em outras adegas do Vale e outras partes de Portugal. A maior mudança dos últimos 20 anos é a aposta nos vinhos tranquilos, o nosso fantástico vinho generoso, de área limitada, é conhecido de todos.

É o papel de Vakaria na transformação do vale, diz ele. “Para mostrar que o Douro Porto não é só os melhores vinhos, queremos ter diferentes bons brancos baseados em lotes tradicionais de vinhas velhas. Não redescobrimos a roda. Usamos uma variedade de uvas, expressões e solos.

Eles também estão em uma excursão de vinhos, com um hotel pequeno e confortável e uma “vinícola 100% visível” programada para abrir neste verão. O objetivo é que seus convidados passem dois ou três dias em uma “experiência de alta velocidade, um circuito integrado” para aprender sobre vinho.

Café da manhã com vista para Six Sense Turo Valley Cortesia dos Seis Sentidos



Como visualizar (de acordo com insiders)

Onde ficar

Diaz é uma das maiores e mais antigas fazendas do Alto Toro Ventoselo São 29 quartos, um restaurante Talentoso chef Miguel Castro e Silva, Sistema de degustação de vinhos no pomar de laranjeiras, centro de visitantes e vinhas e muitos passadiços para a paisagem selvagem. É tudo polido, mas nada disso é agressivamente suave. Pelo contrário, ainda parece uma fazenda com boa hospitalidade à moda antiga para todos.

Amorimin Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo– Lançado em 1764 – Um lugar profundamente bonito, com vistas espetaculares e uma profunda sensação de serenidade. Tem a sensação de uma grande casa de família portuguesa, recentemente atualizada para os seus 11 quartos luxuosos. O local também abriga mais de 500 instrumentos antigos, documentos e outros vinicultores da família Amorim, além de um museu autônomo de seus vinhos extraordinários, especialmente o enólogo branco de estilo bordô George Alves, conhecido como Mirablis. Sua “técnica sedosa e aroma de carvalho”.

Quando abrir neste verão, Quinta da Vacaria Para os visitantes que desejam outra experiência de alta velocidade na experiência do Vale do Turo e desejam uma experiência de hotel de luxo mais tradicional (menos foco nas bandeiras), Six Senses Turo Valley-Recomendado por todos com quem conversei para este artigo- Serviço cinco estrelas na região (e fantásticos banhos na floresta) e design persistente para perspectiva Turo 41, No extremo oeste da área, oferece vistas espectaculares sobre o rio.

Onde comer

Recomendado globalmente, junto ao rio DOC Com a melhor comida do Chef Rui Paula na Folkosa, a Casa da Chá da Boa é o glamoroso fine dining da Nova, tendo duas estrelas Michelin no seu melhor restaurante fora do Porto.

Diaz fica sozinho Toca da Raposa Em Erdoza do Tro, é famosa pelos seus clássicos regionais como o guisado de javali e o arroz de borrego no forno. Casa dos Ecos O mais recente pop-up na fábrica Simington Family Wine do chef Pedro Lemos, estrela Michelin, no Pinho. E Macena sempre faz um caminho mais curto O Lager Escalhão, local conhecido pelo seu serviço de receção e melhor Bagalhaw (Sal Got).

Onde chipar

É óbvio Quinta de Ventocelo, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Quinta Do Bem Dona Maria E Quinta da Vacaria Coisas para visitar. É especialmente sábio reservar para atividades relacionadas à sua colheita.

Os vinicultores com quem falei também insistem Quinta do Seixo (Sandemon) Em Valenza do Turo, Quinta do Crasto (Também conhecido pelos seus vários vinhos de mesa brancos e tintos e do Porto) Quinta da Vallado Seus 300 anos de história e Quinta do Bonfim (Simdington), Gaza Dose é a atual casa dos Ecos.

Então o que vem depois?

A sustentabilidade é um tema que continua nas conversas com os enólogos. “Desde a aquisição da Quinta de Ventozelo, “diz Dias (fazendo eco dos sentimentos dos outros)”, temos procurado melhorar o imenso potencial da propriedade. Não só serve na riqueza e diversidade dos seus vinhos, como também investe em azeite, gin, mel, hortas biológicas, avaliação de ecossistemas, enoturismo e turismo de natureza.

“Estamos desenvolvendo estratégias de gestão de terras próximas à natureza, recriando ecossistemas e desenvolvendo suas funções de suporte à produção sustentável. Os lugares não nos pertencem; Desfrutamos deles com o dever de cuidar deles para as gerações futuras.