Por que Portugal foge no outono

Para além da cor ouro-avermelhada da colheita de Touré, há uma cor outonal brilhante que vai agradar até quem espreita a folha endurecida noutro local de Portugal. No único parque nacional do país, Beneda-Gres, os picos mais altos da Serra da Estrela são rodeados por folhas ígneas, pessegueiros amarelos ardentes e castanheiros pontiagudos.

As florestas de contos de fadas da Cinderela e o menos conhecido Pusako são cercados por castelos magníficos e castelos medievais, especialmente quando as folhas começam a cair. Se for às Montanhas Manjik, também encontrará alguma vegetação no Algarve, onde os espaços de spa e os banhos quentes de vapor estão na ordem do dia.

Então, aproveite o charme de outono de Portugal por si mesmo. Pode não ser um dos melhores hotspots de outono do mundo, mas se procura menos beleza, vistas mais calmas e um sol mais ameno, pode encontrá-lo e muito mais nestes locais portugueses.

Vale Da Dou Ro

Observe a descida de outono no Vale do Turo, pintando seus vinhedos com tons de vermelho e dourado – o paraíso de um fotógrafo. Vinícolas familiares rondam com atividades de colheita e grandes jardins abrem suas portas, convidando os hóspedes a participar de sessões de colheita e pisoteamento de uvas, seguidas de jantares de colheita saudáveis ​​combinados com os famosos vinhos de Duro. Faça uma viagem, um lindo cruzeiro no rio ou um passeio de trem na Linha do Turo com essa sobrecarga de outono.

Quinta Nova (00 351 227 475 400; quintanova.comOferece uma experiência de colheita de um dia com três almoços por 150/128 por pessoa. Quartos Duplos Six Senses em Turo Valley (00 351 254 660 600; Sixsenses.comA partir de 279.

Sócrates

Os pássaros que voam no ar no canto sudoeste de Portugal nublam o céu durante o mês de outubro. Percorra os caminhos montanhosos adornados com fortes e faróis, o mar está repleto de pássaros, águias, águias e cegonhas. O Festival Anual de Observação de Aves Sócrates, o maior evento paisagístico de Portugal, marca o evento deste ano com uma série de passeios, caminhadas, passeios de barco e fotografia para os entusiastas das aves.

Estadia no Martinhall Beach Resort and Spa (00 351 218 507 788; martinhal.com/sagres) Reserve online para mais de 150 eventos por noite no Festival de Observação de Aves de Sócrates de € 172 / £ 148 a outubro 1-5 (birdwatchingsagres.com)