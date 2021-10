Johnson lidera o Cronhome após a corrida de sábado

O defensor do Peugeot 208 alinhou-se com Johan Christopherson, o principal candidato ao título para a Q1, mas como Hansen fez um forte consistente, Christopherson afundou direto na volta extra do Joker na primeira curva.

Na turnê de abertura, o líder do Campeonato Britânico de Rallycross, Ollie O’Donoghue, queria seguir um caminho consistente enquanto Christopherson perdia tempo ultrapassando o irlandês no final da volta na área solta.

Mas o EKS JC Audi S1 ​​então furou a frente à direita na corrida e piorou quando Christopherson diminuiu a ordem do tempo.

O piloto da GRX SET, Nicholas Cronhome, venceu uma corrida há sete dias no spa em um fim de semana difícil e conseguiu o segundo tempo mais rápido no Q2, no qual se juntou à corrida. Como resultado, Szabo girou ao entrar na primeira curva.

Zhabo também foi o centro da batalha no segundo trimestre, permitindo que O’Donoghue subisse no início da corrida.

Quando Sabo ultrapassou O’Donoghue novamente na turnê de abertura, ele finalmente perdeu para o Charging Christopherson quando pegou seu Joker, que obteve o segundo melhor tempo da sessão e subiu para o terceiro lugar geral na noite de sábado. Hanson e Cronhome.

Enzo Eight teve seu dia mais forte da temporada até agora, o terceiro mais rápido no Q1, e então ele estabeleceu um tempo de corrida semelhante no Q2, resultando na sexta sessão e durante a noite.

A chuva caiu ligeiramente durante o segundo trimestre, mas aumentou sua intensidade após o movimento do dia, mas pode desempenhar um papel no último dia de ação de domingo em Portugal.

Depois de um fim-de-semana difícil na ronda belga em Spa, há uma semana, foi eliminado da liderança da sua corrida semifinal, com o holandês Kevin Abring a abandonar a ronda portuguesa antes do evento de Montregre.

A equipe foi multada em € 10.000 pela FIA por inscrição permanente não iniciada, mas a equipe deve retornar ao título duplo da final da temporada em Nurburgring no próximo mês.