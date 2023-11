Patrick Kane, do Red Wings, concorda com contrato de um ano, segundo fontes: Como ele se encaixa no Detroit

Reportagem de Chris Johnston, Max Bultmann e Pierre Lebrun

Patrick Kane está pronto para jogar novamente com o quadril reparado cirurgicamente e optou por retomar sua carreira na NHL com o Detroit Red Wings, disseram fontes da liga.

Kane concordou com um contrato de um ano no valor de US$ 2,5 milhões em Detroit depois de passar as últimas duas semanas reduzindo suas opções de agência gratuita, disseram fontes.

Os New York Rangers, Florida Panthers, Buffalo Sabres e Toronto Maple Leafs estavam entre as equipes que demonstraram interesse no extremo de 35 anos.

Kane retorna à NHL após passar por uma cirurgia de recapeamento do quadril em 1º de junho. Ele recebeu um cronograma de recuperação de seis meses e basicamente bateu no nariz, passando boa parte dos últimos meses na área metropolitana de Toronto recebendo tratamento, fazendo trabalhos de reabilitação e patinando.

Ele está saindo da temporada menos produtiva de sua carreira na NHL com 57 pontos em 73 jogos divididos entre o Rangers e o Chicago Blackhawks – embora tenha sido uma temporada em que ele lidou com uma lesão persistente no quadril e passou cinco meses jogando pelo Chicago no meio de uma rasgar.

Em Detroit, Kane se junta a uma organização que finalmente dá sinais de emergir de um longo processo de reconstrução, ao se reunir com Alex DeBrincat, um companheiro de equipe que se deu bem com ele durante o tempo que passaram juntos em Chicago. DeBrincat lidera os Red Wings com 12 gols em 20 jogos nesta temporada.

Com 11-6-3, Detroit ocupa uma vaga nos playoffs da competitiva Divisão do Atlântico. Uma das prioridades de Keane era conseguir um clube que lhe desse a chance de buscar outro campeonato.

Kane foi uma figura central em três vitórias na Stanley Cup com os Blackhawks, ganhando o Troféu Conn Smythe como MVP dos playoffs em 2013, e é o segundo de todos os tempos em pontuação para Mike Modano entre os jogadores nascidos nos EUA com 1.237 pontos.

Seu currículo também inclui um Troféu Calder, um Troféu Art Ross, um Troféu Hart e um Prêmio Ted Lindsay. Kane foi reconhecido como um dos 100 melhores jogadores da NHL em 2017.

O nativo de Buffalo, Nova York, se reconectará com algumas antigas raízes de Michigan depois de ingressar no Red Wings – tendo passado uma temporada jogando pelo time Honeybaked AAA em Farmington Hills quando era adolescente, antes de ingressar no Programa de Desenvolvimento da Seleção Nacional dos EUA por duas temporadas. Em Ann Arbor. —Chris Johnston, redator sênior da NHL

Como Kane se encaixa nos Red Wings?

Os Red Wings fizeram um grande esforço para obter mais profundidade na temporada passada e, embora isso tenha sido bastante bem-sucedido ofensivamente (eles são um dos cinco primeiros times em gols por jogo), eles ainda poderiam usar mais poder de fogos de artifício entre os seis primeiros, e é isso que Kane traz.

A grande questão é como ele ficará após a cirurgia de recapeamento do quadril, mas mesmo que esse procedimento prejudique sua mobilidade, a capacidade de jogo de Kane deve ser um trunfo e dar ao Detroit maior dimensão no topo de sua escalação. A ideia da reunião de Kane e DeBrincat é certamente tentadora. – Max Bultmann, redator da equipe do Red Wings

Como isso afeta as chances do Detroit nos playoffs

Isso os ajuda. Os Red Wings estão em alta desde que voltaram para casa da NHL World Series, terminando em terceiro na Divisão do Atlântico. Manter adversários mais talentosos como o Tampa Bay Lightning e o Maple Leafs não será fácil, mas se Kane puder parecer natural, ele dará a eles um elemento dinâmico que eles sentiram muita falta nos últimos anos.

No ano passado, ele somou 57 pontos em 73 jogos aos 34 anos. Se ele conseguir um resultado semelhante, poderá ser o suficiente para empurrar Detroit para o lado direito da bolha. – Bultmann

