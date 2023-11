Kevin O’Connell dos Vikings avalia Josh Dobbs, o caminho a seguir no QB

MINNEAPOLIS – A história mais memorável da temporada de 2023 da NFL pode acabar em breve.

Depois de assistir o quarterback Josh Dobbs lançar quatro interceptações na noite de segunda-feira na derrota por 12 a 10 para o Chicago Bears, o técnico do Minnesota Vikings, Kevin O’Connell, disse que passará a próxima despedida do time revendo o melhor caminho a seguir na posição.

Dobbs foi forçado ao serviço de emergência na semana 9, cinco dias depois que os Vikings o adquiriram em uma negociação em 31 de outubro com o Arizona Cardinals, quando o novato Jarren Hall sofreu uma concussão. O veterano Nick Mullins, que entrou na temporada como o segundo quarterback do time, estava na reserva na época devido a uma lesão nas costas.

Mas Mullins está de volta ao elenco ativo e Hall liberou o protocolo de concussão na semana passada.

“Vamos dar uma olhada e realmente avaliar nosso repertório de peças para Josh”, disse O’Connell. “Estamos ficando saudáveis. Temos Jaren de volta e Nick Mullins também está disponível.”

Dobbs quase ficou de fora do jogo de segunda à noite, como disse O’Connell: “Estávamos definitivamente começando a chegar ao ponto em que eu estava tentando pensar, quase, no que iria nos dar uma faísca.”

Mas no final, de acordo com O’Connell, “Dobbs lutou, não desistiu e continuou fazendo jogadas e competindo para tentar nos ajudar a vencer”.

Dobbs cometeu um total de oito turnovers – cinco interceptações e três fumbles perdidos – em seus quatro jogos pelo Minnesota. Os Vikings foram atormentados por reviravoltas durante toda a temporada. Eles estão em 31º lugar na NFL em turnovers por jogo (2,0) e em 30º em turnovers por jogo (-0,67). Como disse O’Connell na noite de segunda-feira, eles “paralisam você completamente”.

Dobbs foi o terceiro quarterback a iniciar um jogo pelos Vikings nesta temporada, depois de Kirk Cousins, que rompeu o tendão de Aquiles direito na semana 8, e Hall.

Hall foi o terceiro quarterback contra o Bears e, por regra, só pode jogar se Dobbs e Mullens estiverem lesionados.

“Eu confesso [the interceptions]”Cara”, disse Dobbs, “estou frustrado comigo mesmo porque tudo começa comigo. Vou ser melhor do que ele. Vou aprender com cada um deles esta noite, e vamos usar isso para criar impulso para a próxima oportunidade.”

No entanto, resta saber se ele terá outra chance.

“Honestamente, acho que esta é uma decisão do treinador”, disse Dobbs. “Estou apenas focado em mim mesmo. Concentre-se em como posso ajudar este time a vencer. Concentre-se em como posso ser um companheiro de equipe melhor, um zagueiro melhor e focado em como posso garantir que o ataque esteja no jogo certo com base em o cenário que tenho que enfrentar.” ” Saia e faça isso.