Patrick Kane assinou um contrato de um ano no valor de US$ 2,75 milhões com os Red Wings

O contrato de oito anos de Kane, que ele assinou com o Chicago Blackhawks em 9 de julho de 2014, expirou na temporada passada com o New York Rangers depois que ele foi adquirido em um contrato de três equipes que também incluía o Arizona Coyotes em 28 de fevereiro. Ele marcou 12 pontos (cinco gols, sete assistências) em 19 jogos pelo Nova York e 45 pontos (16 gols, 29 assistências) em 54 jogos pelo Chicago.

O atacante do Red Wings, Alex DeBrincat, jogou com Kane em Chicago de 2017-2022.

“Acho que ele estava trabalhando duro”, disse DeBrincat. “Acho que se alguém pode voltar daquela cirurgia, é ele. Acho que ele é um geek do hóquei e pensa no hóquei 24 horas por dia, 7 dias por semana. melhor. “Isso é por conta própria. Ele mesmo. “É bom vê-lo de volta tão cedo, acho que ele perdeu muito o jogo”.

Kane é tricampeão da Stanley Cup com os Blackhawks (2010, 2013, 2015). Ele foi eleito o Troféu Conn Smythe como Jogador Mais Valioso dos Playoffs da Stanley Cup de 2013 e ganhou o Troféu Hart de 2015-16 como o Jogador Mais Valioso da NHL, quando liderou a liga com 106 pontos (46 gols, 60 assistências) para também vencer o Prêmio de Arte. Copa Ross. Ele também foi eleito vencedor do Prêmio Ted Lindsay de Jogador Mais Valioso pelos membros da NHL Players Association naquela temporada e ganhou o Troféu Calder em 2007-08 como Estreante do Ano, quando liderou os jogadores do primeiro ano com 72 pontos (21). . Gols, 51 assistências).

Kane ocupa o segundo lugar na história dos Blackhawks com 1.225 pontos (446 gols, 779 assistências) atrás de Stan Mikita (1.467). Seus 1.237 pontos na NHL (451 gols, 786 assistências) estão em segundo lugar entre os jogadores nascidos nos EUA, atrás de Mike Modano (1.374). Ele foi eleito um dos 100 maiores jogadores da NHL na comemoração do centenário da liga em 2017.

Os Red Wings (11-6-3) somam três vitórias consecutivas e estão na terceira colocação da Divisão do Atlântico. Em seguida, eles jogam contra o New York Rangers na quarta-feira (19h30 horário do leste dos EUA, TNT, Max).

“Acho que ele é obviamente o cara com quem o outro time está preocupado e focado”, disse DeBrincat. “Ele pode sacar alguns caras e mover o disco, e acho que isso é algo com que tive que aprender a jogar. Acho que ele não é um cara que talvez faça a primeira jogada que vê. e então normalmente algo melhor se abrirá, e então ele irá movê-lo.” Seu QI de hóquei está fora dos limites. Foi divertido brincar com ele.”

O colunista do NHL.com Nicholas J. Cotsonica contribuiu para este relatório