Papa Francisco ouviu a música Undertale Megalovania

Restam apenas seis dias para 2022 e este ano teve um começo muito feliz. Graças a uma extravagante trupe de circo, podemos agora dizer com total confiança que o próprio Papa Francisco ouviu “Megalovania”, a famosa faixa do hit Toby Fox, Undertale.

Foi durante uma reunião papal na quarta-feira, um evento regular em que o papa saúda e abençoa o público. Este show aconteceu para ter um ato de circo para fornecer entretenimento e sua banda executou a música. O clipe se tornou viral após um usuário do Twitter o último Poste uma gravação do evento que você pode ver abaixo.

O vídeo é legítimo. Você também pode Veja a performance Na página oficial de notícias do Vaticano. O desempenho é muito parecido com o de um palhaço. Uma pessoa com um vestido decorado com chamas rolava um cilindro nos pés enquanto outras pessoas faziam malabarismos e usavam as bolas. (Em um momento particularmente engraçado, você pode ver um malabarista deixar cair uma bola.) Terminada a música, o Papa agradece aos intérpretes e diz que a beleza nos conduz a Deus.

Undertale Tem vários finais com base no número de monstros que você mata durante o jogo. Ironicamente, “Megalovania” é o recurso que é jogado durante a luta do chefe com o esqueleto de Sans, após o jogador empreender o chamado caminho do genocídio após matar vários personagens.

Por que escolher fazer “Megalovania”? Embora não saibamos por que esse grupo em particular o escolheu, a peça chiptune “Megalovania” é uma das peças musicais mais populares de Undertale. Com mais de 105 milhões de ouvintes apenas no Spotify, a música não é apenas popular, mas também um meme, foi remixada e Reutilizar em inúmeros contextos Conectados.

Esta nem é a primeira vez que o Papa foi exposto Undertale. Em 2016, a personalidade do jogo e o YouTuber MatPat deram uma cópia do Undertale para Papa como um presente. Talvez seja a hora de Sua Santidade entender a dica e tentar a corrida pela escada!