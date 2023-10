Palavras cruzadas do New York Times, 17 de outubro de 2023 Respostas

71a. Arremessar [something] “Poderosamente, na linguagem moderna” é “AINDA”, mas a palavra tem Várias aplicações. Você pode ver algo, mas também pode ver a si mesmo, o que significa sair rapidamente. A frase “Ainda!” Pode até ser usado como uma interjeição para expressar entusiasmo – talvez forçando-se a ficar de bom humor?

5 d. Possibilidade de “Wade”[ing] “Ler um livro só para se livrar dele” parece assustador – quero dizer, realmente, um livro inteiro? – Mas é sabido que odeio ler um artigo sobre um assunto desagradável.

13 D. Este equivalente moderno da frase “minha palavra é meu vínculo” está entre minhas partes favoritas do coloquialismo mais recente: sobre Deus (como jurar pelo nome de Deus que algo é verdadeiro).

26 D. Se você está “completamente imerso no trabalho, por assim dizer”, você está enterrado vivo. Costumo dizer que estou “debaixo d’água” quando estou sobrecarregado de trabalho, o que é uma expressão semelhante.

Há um velho ditado que diz: “A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes”. Depois de recusar 26 inscrições nos últimos quatro anos e meio, eu certamente estava questionando minha busca delirante de publicar com sucesso um quebra-cabeça no The Times antes de completar 50 anos, mas consegui isso há 11 meses.

Por alguma razão, sou atraído por ideias de construção desafiadoras, como tentar encaixar três entradas temáticas de 13 letras nas cinco linhas centrais do quebra-cabeça. Caramba! Fiquei surpreso com algumas frases interessantes contendo três palavras consecutivas começando com a letra D. E olá: O detector, IMPRESSORA 3-D, permitiu inserir um número na grade de terça-feira, o que é muito raro.

Embora eu seja novo no mundo da construção de palavras cruzadas, passei muito tempo estudando as obras de muitos grandes construtores e estou honrado por fazer parte do clube. Agradeço também aos excelentes insights de Jeff Chen sobre o XWord Info, que forneceram muito valor à medida que aprimorei minhas habilidades.

Esperamos que todos na Crossworld achem esse quebra-cabeça divertido de resolver. Verei você novamente em breve.