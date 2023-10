Jade Cargill encerrou sua primeira passagem pela WWE visitando o Raw e provocando Becky Lynch

A WWE estava pronta para uma conferência de imprensa promocional completa quando anunciou a contratação da ex-campeã do AEW TBS Jade Cargill no mês passado.

Depois de um tempinho para deixar respirar (cerca de uma semana), a Cargill surgiu no dia 7 de outubro linha rápida Evento ao vivo premium. Uma curta cena de caminhada e conversa com Triple H marcou sua estreia oficial, e foi seguida por uma cena semelhante com Shawn Michaels na edição da última terça-feira do NXT.

Os negócios melhoraram na última sexta-feira (13 de outubro), quando Jade passou pelo SmackDown Live. Interagiu com outro lutador. E não qualquer lutador, mas a própria Rainha – Charlotte Flair.

Este segmento foi revertido no Raw ontem à noite (16 de outubro) com o gerente geral da Red Brand, Adam Pearce, e outra Knight, Becky Lynch:

Agora que ela apareceu nas três marcas e no elenco principal do PLE, talvez seja a hora da WWE colocá-la em um show (há rumores de que será Raw) e começar uma dessas rivalidades, certo?

Não necessariamente, pelo menos com base no que Triple H disse na conferência de imprensa pós-Fastlane após sua estreia. Quando questionada sobre quando ela se tornaria uma presença permanente na televisão, a Diretora Criativa da WWE respondeu:

“Quando ela estiver pronta para explodir tudo o que fazemos. Há uma coisa que me interessa – que é paciência com coisas como essa. Sua habilidade e sua ascensão foram incrivelmente rápidas. Este é um sistema diferente. Este é um diferente nível de tudo. E o que não está em lugar nenhum é Outro, está aqui – aquela oportunidade de aprender em um nível diferente e chegar a um lugar diferente, é o que é. “Uma coisa que aprendi sobre ela no pouco tempo que a conheço é que ela está pronta para qualquer coisa. Ela está disposta a se aprofundar. Ela está disposta a trabalhar duro. Ela quer ser a melhor. E quando eu falei sobre essa coisa de equipe, ela estava pronta para entrar nessa equipe e liderar todos na equipe. Isso é emocionante de ver. “Mas o que você não quer fazer é não colocar alguém em uma situação em que ele esteja preparado para isso. Você quer ter certeza de que ele está preparado para isso. acontecer, você vai arrasar. Então, quando será isso? Não tenho certeza para onde isso irá? Não tenho certeza. Posso te dizer uma coisa, há muitas pessoas internamente aqui responsáveis ​​por cada marca – todo mundo quer ele. Todo mundo está ansioso para trabalhar com ele. Acho que isso criará um software incrível… Quando estiver pronto, será enorme.

Mesmo as pessoas que são fãs da corrida AEW da Cargill não argumentariam que a jovem de 31 anos – que só começou sua carreira como lutadora de TV em março de 2021 – precisaria de um pouco mais de treinamento antes de entrar em brigas com nomes como Flair & Lynch nos maiores palcos do ramo.

Mas as viagens também não nos dizem quando e onde ela começará a fazer mais shows na WWE. Eles foram bem calculados com o lançamento de Jade até agora, e o jogo não arruinará nenhum momento futuro ao abandoná-la sob pressão.

Deixe-nos saber o que você acha da introdução da Cargill até agora, e onde você acha que ela levará e quando, nos comentários abaixo.

