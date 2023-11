Os vídeos TikTok de Keith Lee de Atlanta agitam sua cultura gastronômica

As queixas incluem cobranças adicionais por itens como molho picante ou xarope e a falta de opções de reservas ou pedidos de retirada. Algumas reclamações envolvem regras comuns em muitas outras cidades: por exemplo, exigir que um grupo inteiro se sente.

Mas algo nos vídeos postados por Lee tocou alguns clientes de Atlanta, que pediram mudanças nas redes sociais. “Espero que este seja um alerta para alguns desses restaurantes”, comentou um usuário do TikTok de Atlanta. “As regras extras estão ficando malucas.”

A rapper Cardi B até opinou sobre o assunto, dizendo no Instagram Live na segunda-feira que ela “mal consegue fazer pedidos em restaurantes de Atlanta”, a menos que diga seu nome. É claro que os restaurantes há muito dão tratamento especial às celebridades e até mesmo a alguns influenciadores, mas Lee fez do tratamento igualitário para todos os clientes uma parte central de sua mensagem. “Sou apenas Keith”, disse ele em um vídeo. “Tirando as redes sociais, sou uma pessoa normal.”

O Atlanta Journal-Constitution escreveu esta semana que a cidade Era Keith Lead. Ressaltando que seu passeio pelo cenário gastronômico da cidade coincidiu com outro evento gastronômico sísmico: o anúncio do O primeiro restaurante com estrela Michelin de Atlanta.

Alguns proprietários de restaurantes viram resultados reais, para melhor ou para pior, após as visitas de Lee. Depois de uma ótima crítica, um dos restaurantes esgotou pela primeira vez em sua história e foi obrigado a ampliar o horário. Em outro restaurante onde Lee teve uma experiência frustrante, sua caixa de entrada foi rapidamente preenchida com críticas e ameaças.