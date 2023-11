Taylor Tomlinson apresentará novo programa noturno da CBS depois de ‘Colbert’

Ela começou a se apresentar ainda adolescente e tocou no circuito da igreja desde cedo. Sua grande chance na Netflix veio graças a uma série de 15 minutos no “The Comedy Lineup” em 2018. Seu próximo especial estreará no serviço de streaming em fevereiro.

Tomlinson está essencialmente preenchendo o cargo vago quando James Corden se aposentou do “The Late Late Show” no início deste ano. Antes dele, Craig Ferguson, Craig Kilbourne e Tom Snyder serviram como apresentadores de programas após The Late Show With David Letterman.

A lista de mulheres que obtêm tais oportunidades nas redes de televisão é muito limitada. Joan Rivers foi a primeira na era moderna, tornando-se apresentadora da curta série da Fox em 1986. Em 2019, Lilly Singh substituiu Carson Daly na última vaga da NBC. Mas quando o programa saiu do ar em 2021, a rede de televisão tornou-se um clube exclusivo para homens.