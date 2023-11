Emily Hampshire de ‘Schitt’s Creek’ pede desculpas pela fantasia de Johnny Depp – Prazo final

Gilbert Flores/Variedade via Getty Images

Riacho de Schitt A graduada universitária Emily Hampshire está se desculpando pelo que ela admite ter sido uma péssima ideia – vestir-se com um amigo como Johnny Depp e Amber Heard para o Halloween.

Na noite de terça-feira, Hampshire se vestiu de Depp com tatuagens falsas, bigode desenhado e cabelo penteado para trás, segurando uma garrafa de vinho, enquanto sua amiga imitava Heard enquanto chorava.

Ela postou a foto no Instagram, com a legenda “Feliz Halloween” cercada por duas abóboras, que ela excluiu em meio a uma torrente de críticas nas redes sociais. Ela substituiu a postagem por um pedido de desculpas.

“Quero abordar uma das coisas mais imprudentes, insensíveis e ignorantes que já fiz”, escreveu Hampshire. “No Halloween, eu estupidamente pensei que seria engraçado me vestir como Johnny Depp e Amber Heard. Sinto muito e tenho vergonha de ter colocado algo tão terrível no universo.

Ela acrescentou: “A violência doméstica não é nada engraçada. Esses são problemas reais com pessoas reais e eu realmente me arrependo de minhas ações. No futuro farei melhor. Eu sinto muito.”

Um júri da Virgínia concedeu a Depp US$ 15 milhões em indenização contra Heard durante um artigo de opinião de 2018 para o qual ela escreveu Washington Post que alegou ter sido vítima de violência doméstica. O júri civil posteriormente acrescentou US$ 2 milhões em danos a Heard em sua reconvenção. Depp pediu US$ 50 milhões em indenização, enquanto Heard apresentou um pedido reconvencional de US$ 100 milhões. Heard recorreu da decisão, mas os ex-cônjuges finalmente chegaram a um acordo no caso.

Leia a declaração completa de Hampshire abaixo.