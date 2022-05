Os três signos do zodíaco com o horóscopo bruto na quarta-feira, 4 de maio de 2022

Temos um dia muito bom pela frente e, para alguns, isso pode significar problemas. Com lua em câncerPodemos acabar sentindo muita pena de nós mesmos neste dia e, com a Lua em trígono com Saturno, podemos acabar dizendo a nós mesmos que é tudo culpa nossa.

Entre o auto-piedade E justificando a ideia de que não somos boas pessoas, mas sim um lixo imundo de vida, alguns signos do zodíaco aqui hoje não vão se importar com os efeitos temporários do dia.

A ideia de nos degradarmos a ponto de começarmos a acreditar nas mentiras que contamos a nós mesmos é demais para lidar.

No entanto, alguns de nós seriam tão auto-aversão que pode parecer irreal. É assim que Saturno nos pega. Achamos que precisamos ser algo – outra pessoa e, a longo prazo, podemos ser apenas nós mesmos.

Efeito Saturno Isso nos faz acreditar que precisamos nos encaixar no modelo e, quanto mais nos esforçamos, mais nos forçamos ao fracasso. E o fracasso é a essência do dia: sentir-se como um, ter medo de ser um, falhar em algo quando apenas o sucesso era permitido.

lua em câncer Você não vai deixar isso sozinho também. Esse trânsito realmente pega e trabalha com sentimentos de autopiedade até que todos nós caímos nos ossos do medo e do pavor. Está tudo no topo e na mentalidade, e sabemos disso – mas neste dia, não seremos capazes de nos ajudar.

Hoje é o dia que passamos nos sentindo como perdedores, e ninguém quer isso. Felizmente, nem todos os signos ficarão escuros, mas ainda existem três signos do zodíaco para comprar nesse gancho, linha e pia.

Quais três signos do zodíaco terão horóscopos aproximados em 4 de maio de 2022?

Na quarta-feira, esses signos do zodíaco são Leão, Virgem e Sagitário.

1. Leão

(23 de julho – 22 de agosto)

Como se você já não soubesse disso, porque você provavelmente está se alimentando desse sentimento ruim há alguns dias, graças ao sextil Marte Urano, mas hoje ele vai despejar em você.

A última coisa que você quer neste momento, neste dia, é um fardo para carregar – especialmente porque você está indo tão bem sem um.

O dia de hoje vem com notícias indesejadas com as quais você tem que lidar completamente, não tanto para incomodar a parte “deve lidar”.

Não quero mais! Eu experimentei “ter que lidar com” coisas. Você está à beira de um colapso nervoso simplesmente porque deseja tão pouco e tudo o que você obtém é cada vez mais e mais.

Mais coisas. Outras coisas. Mais reclamações. Mais pessoas não estão satisfeitas. Hoje, 4 de maio, trazemos a você mais coisas sobre as quais você realmente não quer fazer nada. Grande ufa.

2. Virgem

(23 de agosto a 22 de setembro)

Como regra geral, os virginianos passam por dias difíceis com bastante frequência, e isso porque ser virginiano é difícil. Você tem grandes expectativas e parece que esses padrões estabelecidos nunca são atendidos, deixando-o profundamente desapontado quase o tempo todo.

Bem, mais uma vez, você entrará no território da decepção, estrelando seu anfitrião, Drama Captain, e a interminável variedade de pedidos.

Que sortimento. porque lá Muito luar neste dia, você se sentirá deprimido e ficará preso em sua cabeça; Você não será capaz de encontrar um refúgio, então fará planos sólidos para o fim de semana para se convencer de que há algo pelo que esperar.

O sentimento de impaciência tomará conta completamente do seu mundo, e você ficará chateado e irritado com a forma como nada parece estar acontecendo do seu jeito. Fim de semana, Virgem, Fim de semana. Você o criou e agora desfruta da emoção de saber que esse estado estranho não durará muito.

3. Arco

(22 de novembro a 21 de dezembro)

Você pode ter saído dessa, mas esse trânsito de Júpiter tinha seu nome todo nele, e assim por diante, bem-vindo ao Rough Day Club, onde sua paciência será testada e suas expectativas reduzidas.

Bem, isso acontece e como você sabe, você vai superar isso em breve.

Você tornará este dia um pouco mais fácil do que outras pessoas com a doença acima, mas isso é apenas porque você está mais distante da realidade do que você.

É um dia difícil para você, e isso será voltado principalmente para coisas como burocracia e lei. É como se você estivesse prestes a cair em um sistema, e esse sistema está trabalhando em seu tédio.

Hoje você vai fazer Passe um dia no arco do inferno, O que significa que tudo o que você fizer hoje estará em uma pequena caixa, com pequenas ideias e pequenos resultados.

Onde está aquele raio da energia de Júpiter quando você precisa dele? Ah, o único problema é que amplifica todos os seus pensamentos negativos em vez dos positivos.

Ruby Miranda interpreta I Ching, Tarot, Runas e Astrologia desde a infância. Ela dá leituras privadas e tem sido uma leitora intuitiva há mais de 20 anos. Siga-a no Twitter.