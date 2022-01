Os telefones BlackBerry clássicos deixarão de funcionar em 4 de janeiro

Enquanto a maioria dos usuários de celular Eu mudei do BlackBerry – A última versão do sistema operacional foi lançada em 2013 – a decisão de interromper o suporte para seus telefones marca o fim do que antes era considerado tecnologia de ponta.

foi principalmente fora do campo do telefone Desde 2016, mas ao longo dos anos, ela continuou a licenciar sua marca para fabricantes de telefones, incluindo TCL e, mais recentemente, OnwardMobility, uma startup de segurança em Austin, Texas, para um dispositivo Blackberry 5G rodando em software Android. (Os dispositivos Android do BlackBerry não são afetados pelo fim do serviço.)

Os telefones celulares BlackBerry da velha escola com teclado físico do final dos anos 1990 e início dos anos 2000 já foram muito populares entre as pessoas apelidadas de “CrackBerries”. O teclado atraiu profissionais que desejam a flexibilidade de trabalhar fora do escritório com eles Algumas das ferramentas que eles usaram em um computador desktop.

Os dispositivos se tornaram um símbolo de status e pin para pessoas em Wall Street, celebridades como Kim Kardashian e até mesmo o ex-presidente Barack Obama, em parte graças à sua enorme reputação de segurança. Em seu pico em 2012, o BlackBerry tinha mais de 80 milhões de usuários ativos.

A empresa começou em 1996 como Research In Motion com o que chamou de pagers bidirecionais. A primeira ferramenta, ‘Inter @ ctive Pager’, permitia que os clientes respondessem às páginas usando um teclado físico, um tipo de mistura de texto / e-mail. Três anos depois, a RIM introduziu o nome BlackBerry com o BlackBerry 850.

Eventualmente, os telefones BlackBerry ganharam suporte para e-mail, aplicativos, navegação na web e BBM, uma plataforma de mensagem de texto criptografada que precedeu o WhatsApp e sobreviveu muito depois que seus concorrentes superaram o BlackBerry.

Mas a revolução da tela sensível ao toque da Apple com o iPhone em 2007 fez com que as ofertas do BlackBerry parecessem indisponíveis. Eu tentei telas sensíveis ao toque e modelos de teclado deslizantes, mas com pouco sucesso. Foi desenvolvido alguns telefones que não têm teclado físico, mas faltava um recurso de destaque das teclas do BlackBerry: o teclado tátil.

A BlackBerry acabou abandonando seu próprio software, adotou o Android e colocou seu software de segurança no topo. Tive algum sucesso em software de segurança empresarial e software automotivo.