O projetor digital Freeview da Samsung transforma qualquer coisa em uma TV de tela grande

foto : Samsung

Quando se trata de experiências de visualização de mídia modernas e personalizáveis, a Samsung parece entendê-las melhor do que qualquer outra pessoa. Enquanto o Frame TV da marca avança na arte de incorporar a televisão ao design eclético da sua sala de estar, o projetor portátil Freestyle Pensado para quem quer fazer do mundo a sua sala de estar.

Pesando menos de um quilo (1,83, para ser exato), o Freestyle é um projetor de próximo nível totalmente personalizável que se parece com um minúsculo alto-falante ou uma minúscula lanterna que pode ajudar a tornar seu entretenimento totalmente portátil. O dispositivo pode ser pequeno, mas é embalado com recursos e capaz de reproduzir música e exibir iluminação decorativa, Veja os vídeos.

O suporte de 180 graus do Freestyle permite que você gire a mídia para qualquer superfície disponível com maior facilidade, a partir de 30 “ 100 polegadas no teto ou nas paredes. O dispositivo também vem com autofoco e ajuste automático Os recursos são integrados, o que significa que ele sempre será alinhado automaticamente em qualquer superfície que você escolher para visualizar.

Seu tamanho pequeno faz t Freestyle parece ser a escolha óbvia para um grupo crescente de jovens beduínos. Você pode realmente colocar uma TV no ônibus escolar convertido em sua casa para que possa trabalhar remotamente do Parque Nacional Arches, em Utah, como criador de conteúdo? Não, provavelmente não – mas você provavelmente poderia caber em um modelo Freestyle muito leve e portátil e usar o espaço restante para uma cadeira ou algo parecido. Os que gostam de atividades ao ar livre vão adorar o fato de o Freestyle vir com uma caixa à prova d’água opcional e bateria USB-C portátil, além de áudio de 360 ​​graus e controle de voz de longo alcance para tornar sua experiência de visualização incrível, mesmo ao ar livre.

Além de seus aplicativos de mídia, o Freestyle também é capaz de criar experiências audiovisuais de três vias com um para-sol, que pode ser usado para criar iluminação ambiente ou Sincronizado com sua lista de reprodução para um efeito disco. Para quem gosta de viver em pequena escala ou em movimento, o Freestyle é assim mesmo Uma maneira perfeita de obter seus programas e filmes favoritos E a música está com você.