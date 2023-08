Os reguladores estaduais cortaram a frota de cruzeiros após o acidente do SF 2

O Departamento de Veículos Automotores da Califórnia pediu a Cruise na sexta-feira para reduzir sua frota de táxis autônomos pela metade, enquanto se aguarda uma investigação sobre acidentes recentes, incluindo dois em São Francisco na noite de quinta-feira.

“A Cruise concordou com uma redução de 50% e não terá mais do que 50 veículos autônomos operando durante o dia e 150 veículos autônomos operando à noite”, disse um comunicado do DMV na noite de sexta-feira. “O DMV se reserva o direito, após investigação dos fatos, de suspender ou revogar as autorizações para testes e/ou implantação se for determinado que há um risco irracional à segurança pública.”

O DMV disse que a redução nas operações permanecerá em vigor até que a investigação seja concluída e Cruise “tome as ações corretivas apropriadas para melhorar a segurança nas estradas”.

A empresa disse que a investigação ocorre depois que um Cruze sem motorista com um passageiro a bordo colidiu com um veículo de emergência na noite de quinta-feira.

Pouco depois das 22h, o carro sem motorista de Cruz, que tinha sinal verde, entrou no cruzamento das ruas Polk e Leaving no Tenderloin, escreveu a empresa em um tweet na manhã de sexta-feira, e colidiu com um veículo de emergência que estava a caminho do pronto-socorro cena. A empresa não especificou que tipo de veículo de emergência era.

Em uma atualização na sexta-feira, Cruz explicou o que ela acredita ter contribuído para o acidente. A empresa disse que o cruzamento designado tem prédios que obscurecem a visão, tornando difícil para a rotatória – assim como para os motoristas humanos – rastrear os veículos que vêm na esquina até chegar ao cruzamento. A empresa disse que o carro de Cruz também teve dificuldade em “desenhar” o caminho do veículo de emergência, porque o veículo de emergência estava trafegando “na faixa de tráfego que se aproximava, na qual mudou para ultrapassar um sinal vermelho”.

“A Cruise AV identificou riscos de colisão e iniciou uma manobra de travagem, reduzindo a velocidade, mas no final não conseguiu evitar a colisão”, refere a empresa. Os AVs de cruzeiro têm a capacidade de detectar sirenes de emergência, o que aumenta sua capacidade de operar com segurança em torno de veículos de emergência e cenas que os acompanham. Neste caso, o AV identificou a sirene assim que a distinguiu do ruído de fundo.”

Cruz disse que manteve contato com o passageiro que estava dentro do carro no momento do acidente.

A era dos táxis sem motorista: Tudo o que sabemos sobre Cruz, Waymo expande

O passageiro foi atendido no local e levado de ambulância ao hospital, embora a empresa tenha dito que os ferimentos não eram “críticos”. O passageiro estava no local conversando com os socorristas antes de ser levado ao hospital, acrescentou a empresa em um e-mail ao Chronicle.

“Nossa principal preocupação é o passageiro e seu bem-estar, e procuramos fornecer suporte. Também estamos muito cientes do bem-estar dos socorristas e de todos os indivíduos afetados por este incidente”, escreveu a empresa.

A empresa acrescentou que está investigando o incidente e está em contato com a cidade sobre o que aconteceu. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Francisco não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o veículo de emergência da cidade que colidiu com o carro de Cruz.

Na mesma noite, o carro de Cruz colidiu com outro veículo na rua 26 com a Mission Street.

A empresa disse que outro carro sem motorista entrou no cruzamento em um sinal verde quando outro carro passou em um sinal vermelho em alta velocidade. Cruz disse que o carro autônomo detectou o outro carro e freou, mas os dois carros ainda colidiram. Cruz disse que o motorista do outro veículo foi atendido e liberado no local, e um boletim de ocorrência foi registrado.

As colisões ocorreram um dia depois que as autoridades municipais pediram aos reguladores estaduais que suspendessem a aprovação da expansão comercial irrestrita de empresas de robôs na cidade, citando preocupações sobre como o comportamento dos robôs afetaria os socorristas.

O superintendente Aaron Peskin, que expressou suas preocupações sobre veículos autônomos, disse que a colisão não foi surpreendente e que o corpo de bombeiros está investigando.

“Havia um acidente esperando para acontecer”, disse ele. “Era apenas uma questão de tempo.”

Ele acrescentou que acredita que a resposta pública de Cruz foi “extremamente inadequada”, com a empresa apenas expressando preocupação com seus passageiros e não mencionando a emergência para a qual o caminhão de bombeiros estava a caminho ou outros veículos ou pedestres que poderiam estar perto do acidente.

“Eles devem expressar sua preocupação com São Francisco, os franciscanos e os passageiros”, disse ele. “Eles estão usando nossas ruas como campo de testes e espero que demonstrem mais respeito por nossa cidade.”

Sobre a colisão na missão, ele disse que a Cruise poderia divulgar um vídeo mostrando o ocorrido para esclarecer qualquer confusão pública, mas a empresa não indicou que o fará. Um porta-voz de Cruise não respondeu a perguntas sobre se o vídeo de qualquer um dos incidentes estaria disponível.