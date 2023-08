Por que você tem que andar tão longe até o seu portão no aeroporto

Nova Iorque

CNN

–



Você está indo para o aeroporto? Certifique-se de usar sapatos confortáveis.

À medida que as viagens retornam, as pessoas estão caminhando distâncias maiores da calçada até o portão – através do Hudson News, Chanel e Estée Lauder duty-free, lounges, Auntie Anne’s e Starbucks. E esta é apenas a primeira parada. Hoje em dia, sua caminhada pelo corredor parece interminável.

“Acabei de voar pelo novo aeroporto LaGuardia. Isso confirma minha teoria”, disse recentemente o ex-secretário do Tesouro Larry Summers. perceber. “Quanto mais nova a estação, menos conveniente é usá-la porque todas as trilhas são mais longas. Eu me pergunto por quê?”

As viagens no aeroporto pioraram desde que as mudanças de segurança foram implementadas após os ataques de 11 de setembro de 2001. Mais mudanças ocorreram durante a pandemia. Aviões maiores – o que significa que os aviões tendem a ficar mais afastados para decolagens e pousos seguros – tornaram as viagens pelo aeroporto mais longas.

Mas é principalmente porque maior é melhor para os negócios do aeroporto, mesmo que seja um pouco difícil para você. Em Newark, Chicago, e nos terminais de aeroportos de outras cidades, as esteiras rolantes foram removidas para dar lugar a mais lojas e restaurantes.

“Você chega ao portão e está exausto”, disse Henry Hartveldt, que cobre a indústria de viagens para o Atmosphere Research Group. “Você está lidando cada vez mais com aeroportos projetados para fins financeiros e de segurança. O viajante está perdido na poeira.”

Muitos aeroportos americanos foram construídos em meados do século XX, e grandes planos de expansão estão em andamento no século XXI. Novas extensões de portão e reformas recentes tornaram o saguão mais longo.

Após o 11 de setembro, os pontos de verificação de segurança foram adicionados aos terminais existentes e os terminais foram basicamente divididos em duas partes, aumentando o espaço necessário para os passageiros caminharem, disse Alexander Thom, que lidera os negócios de aeroportos nos EUA para a empresa de design Stantec.

Os aeroportos adicionaram mais estandes de varejo e concessões em terminais, já que as companhias aéreas retêm as refeições a bordo. Ele disse que isso levou os aeroportos a oferecer mais comodidades em seus terminais que não estão disponíveis no avião.

Os aeroportos geram receita de duas maneiras principais: Receita de aviação, como taxas aeroportuárias cobradas pelas companhias aéreas pelo uso de pistas, pistas de táxi e estacionamentos. e receitas não aeronáuticas – taxas de estacionamento, aluguel de carros, aluguel de varejo e publicidade.

Os aeroportos estão tentando aumentar a parcela da receita não aérea que obtêm. As operadoras adicionaram mais lojas, restaurantes e bares, especialmente porque mais passageiros usam transporte público, carona compartilhada para aeroportos e receita de estacionamento diminui.

“As pessoas brincam que os aeroportos hoje são shoppings com aviões estacionados do lado de fora”, disse Hartfeldt. “Se você olhar para o layout das estações, muito do espaço adicionado é dedicado aos serviços de varejo.”

Os aviões também estão ficando maiores para acomodar mais passageiros a bordo – conhecido como “upgrade” – e as companhias aéreas aterraram alguns de seus aviões menores. A United, por exemplo, está substituindo 200 jatos regionais menores que transportam cerca de 50 passageiros cada.

Aviões maiores significam que precisam ser mais espaçados na pista.

“Há um caso de negócios muito melhor para os aviões maiores. Isso está levando as companhias aéreas a modernizar sua frota”, disse Wilson Rayfield, vice-presidente executivo de aviação da Gresham Smith, uma empresa de arquitetura. “Quando você estaciona 10 aviões um ao lado do outro e eles têm 75 pés de altura, o que naturalmente se traduz em uma caminhada muito mais longa.

Aeroportos extensos também causam problemas para tripulações e funcionários do aeroporto que tentam decolar no horário.

Alguns aeroportos adicionaram balizas eletrônicas que estimam para os passageiros o número de minutos que levará para chegar ao portão ou quanto tempo levará para os monotrilhos de conexão chegarem.

Uma das viagens de aeroporto mais longas nos Estados Unidos é em Dallas-Fort Worth, onde a distância de uma entrada no Terminal B ao Terminal E é de 2,16 milhas, de acordo com Stady Pela empresa de calçados Kuru Footwear. (Felizmente, há um trem para o aeroporto).

O Aeroporto Internacional Sky Harbor em Phoenix tem uma “pista de ginástica” onde os viajantes podem ver montanhas, parques e outros marcos da cidade a partir da confluência.

Alguns novos terminais aeroportuários foram abertos recentemente sem pistas móveis. Os viajantes não estavam felizes.

No ano passado, o Aeroporto Internacional de Orlando Inaugurado um novo prédio de US$ 2,8 bilhões, mas deixou o fliperama em movimento. Os líderes do aeroporto agora estão votando um plano para instalá-lo, após várias reclamações de viajantes.

O Aeroporto Internacional de Salt Lake City inaugurou um novo terminal de passageiros em 2020, mas foi uma grande fonte de críticas por sua caminhada até o portão, que pode levar mais de 20 minutos. aeroporto agora Construir um túnel Para encurtar a caminhada da segurança até o saguão.

Então, as pessoas agora perdem voos porque precisam caminhar longas distâncias? Bem, essa é a boa notícia. Atrasos de voos relacionados ao clima foram tão comuns no ano passado que milhões de pessoas ainda estão esperando no portão.