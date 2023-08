Relatório de ganhos da Palo Alto Networks (PANW) para o quarto trimestre de 2023

As ações da Palo Alto Networks saltaram até 9% nas negociações estendidas na sexta-feira, depois que o fornecedor de software de segurança divulgou ganhos que superaram as estimativas dos analistas.

As ações haviam caído 16% em agosto, antes da divulgação do relatório, já que os investidores temiam que a decisão da empresa de divulgar os resultados na sexta-feira sugerisse que o lançamento poderia incluir números problemáticos.

Veja o que a empresa fez no trimestre encerrado em 31 de julho:

Ganhos: US$ 1,44 por ação, ajustado, contra US$ 1,28 por ação, ajustado, conforme esperado pela Refinitiv.

US$ 1,44 por ação, ajustado, contra US$ 1,28 por ação, ajustado, conforme esperado pela Refinitiv. ele ganhou: US$ 1,95 bilhão, em comparação com US$ 1,96 bilhão, conforme esperado pela Refinitiv.

A receita no quarto trimestre fiscal aumentou 26% de US$ 1,6 bilhão no ano anterior, Palo Alto Ele disse. O lucro líquido aumentou para US$ 227,7 milhões, ou US$ 0,74 por ação, de US$ 3,3 milhões, ou um centavo por ação, há um ano.

Para o primeiro trimestre, Palo Alto espera receita de US$ 1,82 bilhão a US$ 1,85 bilhão, e as vendas para o ano devem ficar na faixa de US$ 8,15 bilhões a US$ 8,2 bilhões. Isso é menos do que as expectativas dos analistas de US$ 1,93 bilhão para o primeiro trimestre do ano fiscal e US$ 8,38 bilhões para o ano inteiro, de acordo com a Refinitiv.

anunciou Palo Alto Data de ganhos 2 de agosto. As empresas de tecnologia da Costa Oeste normalmente divulgam os lucros até a tarde da quinta-feira, dando aos investidores a chance de analisar os números e negociar ações com base nesses resultados antes do fim de semana. Historicamente, as empresas com más notícias geralmente enterram os números após o fechamento do pregão na sexta-feira.