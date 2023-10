Os principais economistas concordam em taxas de juros “mais altas por mais tempo” à medida que as ameaças de inflação persistem

Os bancos centrais de todo o mundo têm aumentado agressivamente as taxas de juro ao longo dos últimos 18 meses, numa tentativa de controlar a inflação elevada, com graus variados de sucesso até agora.

Agora, os principais economistas e banqueiros centrais parecem concordar numa coisa: as taxas de juro permanecerão mais elevadas durante mais tempo.

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse que o aumento das taxas de juro complicaria o cenário de investimento para empresas e bancos centrais em todo o mundo.

Pedestres passam por um outdoor anunciando as Reuniões Anuais do Grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, ao lado da sede do FMI em Washington, D.C., em 5 de outubro de 2023. Mandel Ngan | AFP | Imagens Getty

Os principais economistas e banqueiros centrais parecem concordar num ponto: as taxas de juro permanecerão elevadas durante mais tempo, lançando uma nuvem sobre as perspectivas para os mercados globais. Os bancos centrais de todo o mundo têm aumentado agressivamente as taxas de juro nos últimos 18 meses. Ou então Tentando controlar a inflação elevada, com graus variados de sucesso até agora. Antes de interromper o seu ciclo de subida das taxas em Setembro, a Reserva Federal dos EUA aumentou a sua taxa de juro directora de um intervalo-alvo de 0,25% a 0,5% em Março de 2022 para 5,25% a 5,5% em Julho de 2023. Apesar da pausa, os responsáveis ​​da Fed indicaram que as taxas de juro poderão ter de permanecer mais elevadas durante mais tempo do que os mercados inicialmente esperavam, caso se pretenda que a inflação regresse de forma sustentável ao objectivo de 2% do banco central. Isto foi repetido pelo Presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, que disse numa conferência de imprensa nas reuniões do FMI e do Banco Mundial na semana passada que as taxas de juro provavelmente permanecerão altas por mais tempo e complicarão o cenário de investimento para empresas e bancos centrais em todo o mundo, especialmente à luz das tensões geopolíticas em curso. READ Musk contratou o ex-CEO da NBCUniversal, Yaccarino, como o novo CEO do Twitter A inflação nos EUA diminuiu significativamente desde o seu pico de 9,1% em junho de 2022 numa base anual, mas ainda está acima das expectativas em setembro de 3,7%, de acordo com um relatório do Departamento do Trabalho da semana passada. “Certamente veremos as taxas de juros mais altas por mais tempo e vimos a inflação sair dos EUA recentemente, o que é decepcionante se você esperava taxas de juros mais baixas”, disse Greg Jowett, executivo-chefe de bancos e mercados globais do HSBC. Isto veio numa declaração à CNBC à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional em Marraquexe, Marrocos, na semana passada.

Ele acrescentou que as preocupações com o aumento contínuo dos custos dos empréstimos Ele era Isto levou a um “ambiente de negociação muito tranquilo”, com emissões de capital fracas e IPOs recentes, como o da Birkenstock, que lutam para encontrar compradores. “Direi que o diálogo estratégico acelerou significativamente porque penso que as empresas estão à procura de crescimento e vêem as sinergias como uma forma de o conseguir, mas penso que levará algum tempo até que as pessoas comecem a puxar o gatilho, dados os custos de financiamento”, Jewett acrescentou. No mês passado, o Banco Central Europeu emitiu o seu décimo aumento consecutivo das taxas de juro, elevando a sua principal facilidade de depósito para um recorde de 4%, apesar dos sinais de fraqueza na economia da zona euro. No entanto, ele observou que novos aumentos podem estar fora de questão no momento. Vários banqueiros centrais e membros do Conselho do BCE disseram à CNBC na semana passada que, embora um aumento das taxas de juro em Novembro possa ser improvável, a porta deverá permanecer aberta para futuras subidas das taxas, dadas as pressões inflacionistas persistentes e o potencial para choques. READ O que você sabe esta semana?

O governador do Banco Nacional da Croácia, Boris Vujicic, disse que a sugestão de que as taxas de juros permaneceriam mais altas por mais tempo não era nova, mas os mercados nos Estados Unidos e na Europa demoraram a reavaliar os preços para acomodá-las. “Não podemos esperar que as taxas de juro caiam antes de estarmos totalmente convencidos de que a taxa de inflação está a caminho de cair para a nossa meta de médio prazo, o que não acontecerá muito em breve”, disse Vujicic à CNBC em Marraquexe. A inflação da zona euro caiu para 4,3% em Setembro, o seu nível mais baixo desde Outubro de 2021, e Vujicic disse que o declínio deverá continuar à medida que os efeitos de base, o aperto da política monetária e a recessão económica continuem a alimentar os números. “Mas em algum momento, quando a inflação atingir algum nível, penso que perto de 3,5%, há incerteza sobre se, dada a força do mercado de trabalho e as pressões salariais, conseguiremos uma maior convergência para as nossas expectativas médias”, acrescentou. “O objetivo de alcance é o que era esperado no momento”, acrescentou. “Caso contrário, existe o risco de termos de fazer mais.”

Este aviso foi repetido pelo governador do Banco da Letónia e membro do conselho, Martis Kazaks, que disse estar satisfeito com a manutenção das taxas de juro no nível atual, mas não poderia “fechar a porta” a novos aumentos por duas razões. “Um é, claro, o mercado de trabalho – ainda não vimos o pico do crescimento salarial – mas o outro, claro, é a geopolítica”, disse ele a Jomana Persici e Silvia Amaro da CNBC nas reuniões do FMI. “Poderemos enfrentar novos choques que poderão levar a uma inflação mais elevada, razão pela qual, claro, temos de permanecer muito cautelosos relativamente à evolução da inflação.” READ Dow Jones reflete sobre o cenário de um relatório de inflação quente; Amazon e Apple se recuperam em torno dos lucros

Acrescentou que a política monetária está a entrar numa nova fase do ciclo “mais alta por mais tempo”, o que provavelmente continuará a garantir que o BCE seja capaz de forçar a inflação a recuar para 2% no segundo semestre de 2025. Também no lado mais agressivo do conselho, o Governador do Banco Nacional Austríaco, Robert Holzmann, observou que os riscos para a actual trajectória da inflação permanecem inclinados para o lado positivo, apontando para a eclosão da guerra entre Israel e o Hamas e outras perturbações potenciais que poderiam enviar dinheiro para o estrangeiro. Os preços do petróleo estão mais altos. “Se ocorrerem choques adicionais e se provar que a informação que temos está incorreta, poderemos ter de aumentar as taxas de juro novamente ou talvez duas vezes”, disse ele.