As ações sobem para iniciar a semana de grandes lucros: notícias do mercado de ações hoje

As ações subiram durante as negociações do meio da manhã de segunda-feira, aproveitando os ganhos anteriores, enquanto os investidores se preparavam para uma série de lucros corporativos esta semana. Wall Street também se preparou para o aumento das tensões geopolíticas, à medida que os Estados Unidos tentam reforçar os esforços para conter o conflito entre Israel e o Hamas.

O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu 1,1%, ou quase 400 pontos, enquanto o S&P 500 (^GSPC) subiu cerca de 1,2%. O Nasdaq Composite (^IXIC) subiu mais de 1%.

A temporada de lucros está ganhando impulso esta semana, com relatórios do Goldman Sachs (GS) e do Bank of America (BAC) na terça-feira, após resultados otimistas de seus pares de Wall Street. As atualizações da Tesla (TSLA) e da Netflix (NFLX) iniciam os lucros de tecnologia na quarta-feira e provavelmente serão examinadas em busca de evidências de resiliência do setor em meio a taxas de juros mais altas por mais tempo.

Junto com os resultados do JPMorgan na sexta-feira, o CEO Jamie Dimon disse que este pode ser “o momento mais perigoso que o mundo já viu em décadas”, um alerta que ainda ressoa dias depois.

Os investidores continuam concentrados na crise do Médio Oriente – e agora em saber se os Estados Unidos e os seus aliados podem evitar que o conflito atraia outros países, especialmente o Irão. Alguns analistas acreditam que um conflito regional total poderia fazer com que os preços do petróleo ultrapassassem os 100 dólares por barril, ameaçando uma recessão global.

Os futuros do petróleo bruto (CL=F) e os futuros do petróleo Brent (BZ=F) foram negociados em uma faixa estreita na segunda-feira, em torno de US$ 87 e US$ 91 por barril, respectivamente, após subirem quase 6% na sexta-feira.

Mas os preços do ouro e das obrigações caíram, atraindo aqueles que procuravam refúgios seguros. O rendimento do Tesouro de 10 anos (^TNX) subiu para 4,69%, recuperando algumas das perdas da semana passada.

