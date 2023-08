Os preços do bitcoin estão caindo. Por que ‘pânico ou euforia’ pode perturbar o silêncio da criptografia moderna.

bitcoin

Outras criptomoedas caíram na quarta-feira, com os ativos digitais continuando a cair em níveis mais baixos. Os participantes do mercado estão divididos sobre o que vem a seguir, com alguns vendo a calmaria atual como um prelúdio para um movimento importante.

“O mercado de ativos digitais continua a ser negociado em um regime de volatilidade historicamente baixo, com várias métricas apontando para extrema apatia e exaustão atingindo a faixa de US$ 29.000 a US$ 30.000”, escreveram analistas da empresa de inteligência de mercado cripto Glassnode em uma nota recente. “O mercado lateral chato e volátil ainda pode estar por aí.” De fato, enquanto o mercado de ações continua oscilando com o estímulo macro também deve atingir as criptomoedas – com

Dow Jones Industrial Average E

Standard & Poor’s 500 Em resposta às expectativas de taxas de juros e notícias econômicas da China – o Bitcoin tem sido chato. Analistas e traders parecem divididos sobre se o ambiente atual é apenas uma rotina ou uma mudança permanente na volatilidade que caracteriza as criptomoedas. Para quem estava no antigo acampamento, cada dia de calma que passa cria uma pressão maior para a próxima etapa. Anúncio – role para continuar “Acho que estamos preparados para uma grande mudança no Bitcoin, com todos os fatores técnicos apontando para algum tipo de pressão significativa para o lado positivo ou negativo”, disse Brian D. Evans, CEO da BDE Ventures. “Já vimos isso antes. O Bitcoin varia por um longo período de tempo, os volumes encolhem e então – bam – há um rali ou recuo de 10% que gera pânico ou euforia.” READ Nissan revela eletrificação de US $ 18 bilhões em tentativa de empatar com os concorrentes além do bitcoin,

éter – a segunda maior criptomoeda – caiu mais de 1% para menos de $ 1.820. Tokens menores, ou altcoins, eram mais fracos, com

cardano redução de 5% e

com nervuras mergulhar 8%. Memecoins também ficaram no vermelho, com

Dogecoin caiu 6% e

shiba inu derramamento de 4%. Escreva para Jack Denton em jack.denton@barrons.com

