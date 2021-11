Os preços ao consumidor nos EUA aumentaram 6,2% no ano passado, principalmente desde 1990

Washington (AFP) – As famílias americanas têm lutado contra meses de inflação acelerada. Na quarta-feira, o governo deixou claro o quanto eles tinham.

Os preços para os consumidores americanos aumentaram 6,2% em outubro em relação ao ano anterior, já que o aumento dos custos de alimentos, gás e moradia deixou as famílias enfrentando a maior taxa de inflação desde 1990. O aumento anual no índice de preços ao consumidor ultrapassou o aumento de 5,4%. em setembro , O Ministério do Trabalho disse . De setembro a outubro, os preços saltaram 0,9%.

A inflação corrói fortes salários e ganhos salariais Isso inundou os trabalhadores americanos nos últimos meses, causando problemas políticos para o governo Biden e os democratas no Congresso e intensificando a pressão sobre o Federal Reserve, que considera a rapidez com que deve retirar seus esforços para impulsionar a economia.

Com os americanos planejando viagens de fim de ano, refeições de Ação de Graças e presentes de Natal, o salto da inflação está tornando essas compras muito mais altas do que no ano passado.

O forte aumento nos preços levou a uma forte demanda do consumidor, que enfrentou uma persistente escassez de fornecimento devido ao fechamento de fábricas relacionadas à COVID na China, Vietnã e outros fabricantes no exterior. Os portos estão lotados com a escassez de contêineres, o que amplifica o problema. Os empregadores da América, enfrentando uma escassez de mão de obra, também estão oferecendo grandes aumentos salariais, e muitos deles aumentaram os preços para compensar os custos de mão de obra mais altos.

O resultado tem sido a aceleração dos preços de uma ampla gama de bens de consumo, desde alimentos, óleo para aquecimento e móveis de jardim. Para tintas e produtos químicos e persianas. Depois de afetar inicialmente os bens em setores afetados pela pandemia, a inflação em espiral se expandiu para muitos dos serviços em que os americanos gastam dinheiro, especialmente para refeições em restaurantes, apartamentos para aluguel e serviços médicos, que aumentaram 0,5% em outubro.

Os preços dos carros usados ​​aumentaram novamente no mês passado, após despencar em agosto e setembro. O custo de um carro usado subiu 2,5% de setembro a outubro e é mais de 25% em relação ao ano passado. Com a produção das montadoras diminuindo drasticamente devido à escassez de peças de reposição, os preços dos carros novos subiram por sete meses consecutivos.

Os preços dos alimentos subiram 5,4% no ano passado, o que tornará as refeições do Dia de Ação de Graças mais caras. O preço do rosbife saltou 25% em relação ao ano passado. O bacon subiu 20%.

O governo Biden atribuiu o aumento dos preços da carne a Padronização na indústria de frigoríficos, Sem competição, grandes processadores como a Tyson podem elevar os preços. Os frigoríficos responderam que os fechamentos de fábricas devido ao novo coronavírus e a dificuldade em encontrar trabalhadores para contratar as fábricas quando elas reabrirem são os culpados.

Muitos republicanos no Congresso culparam o pacote de ajuda financeira de US $ 1,9 trilhão do presidente Joe Biden, aprovado em março, por elevar a inflação. Eles argumentam que o estímulo adicional e o aumento da assistência ao desemprego levaram a demanda muito além do que a economia pode produzir.

Biden visitou o porto de Baltimore na quarta-feira Para destacar partes de um pacote de infraestrutura aprovado recentemente que irá atualizar a capacidade dos portos e ajudar, diz o governo, a desatar os gargalos e, por fim, reduzir a inflação.

“A inflação está prejudicando o dinheiro dos americanos e reverter essa tendência é uma das principais prioridades para mim”, disse o presidente.

Os custos com energia aumentaram apenas 4,8% de setembro a outubro, com os preços da gasolina, gás natural e óleo para aquecimento subindo pelo mesmo motivo que muitos outros bens são mais caros: a demanda aumentou drasticamente à medida que os americanos dirigem e voam mais, mas os suprimentos não. Guarda.

No ano passado, os custos de energia aumentaram 30%, com a gasolina subindo quase 50%. De acordo com a AAA, o preço médio do galão de gasolina era de US $ 3,42 em todo o país na terça-feira. Isso é acima de apenas US $ 2,11 há um ano.

Os preços do gás natural estão subindo, assim como o óleo para aquecimento. A Administração de Informação de Energia espera esses aumentos Vai ser um pouco difícil neste inverno, já que os americanos devem gastar 30% a mais em gás natural e 43% a mais em óleo para aquecimento.

Os rendimentos do trabalho e os aumentos salariais foram mais saudáveis ​​durante o período de recuperação da pandemia do que após a Grande Recessão, quase uma década atrás. Mas, ao contrário dos anos após a queda, quando a inflação estava baixa, os preços mais altos minaram a confiança dos americanos na economia, descobriram as pesquisas. .

Os economistas ainda esperam que a inflação diminua assim que os gargalos de oferta forem removidos e os americanos direcionarem mais seu consumo para os padrões pré-pandêmicos. À medida que o COVID-19 se esvai, os consumidores devem gastar mais em viagens, entretenimento e outros serviços e menos em bens como carros, móveis e eletrodomésticos, reduzindo a pressão nas cadeias de abastecimento.

Mas ninguém sabe quanto tempo isso pode levar. A inflação mais alta durou muito mais tempo do que a maioria dos economistas esperava. A inflação também está se espalhando muito além de itens como aparelhos e veículos novos e usados, que são diretamente afetados pela pandemia.

“É provável que o excesso de inflação piore antes de melhorar”, disseram os economistas do Goldman Sachs em uma nota de pesquisa no domingo.

Por vários meses, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, descreveu a inflação como “temporária”, um fenômeno de curto prazo associado à escassez de mão de obra e oferta causada pela rápida recuperação da economia da recessão pandêmica. Mas Powell admitiu na semana passada Que os preços altos podem continuar no próximo verão.

O presidente do Fed anunciou que o banco central vai começar a reduzir as compras mensais de títulos que começou no ano passado como uma medida de emergência para impulsionar a economia. Os investidores agora esperam que o Fed eleve a taxa básica de juros duas vezes no próximo ano, partindo de sua baixa recorde próxima a zero – muito antes do que esperavam alguns meses atrás.

Muitas grandes empresas repassam os custos salariais mais elevados para seus clientes e, em alguns casos, os consumidores pagam em vez de cortar custos.

O governo disse na quarta-feira que os preços do fast food aumentaram 7,1 por cento em outubro em relação ao ano anterior. Este foi o maior aumento de todos os tempos, refletindo os custos crescentes de carne bovina e outros alimentos, bem como os custos de mão-de-obra em rápido aumento.

Para atrair trabalhadores, por exemplo, o McDonald’s aumentou os salários por hora em 10% a 15% no ano passado. Para ajudar a cobrir os custos de mão de obra mais altos, bem como alimentos e papéis mais caros, a empresa disse no mês passado que aumentou os preços 6% no trimestre julho-setembro em relação ao ano anterior. No entanto, as vendas corporativas aumentaram 14% à medida que as restrições aos vírus diminuíram.

Outras empresas foram mais cautelosas. Uma delas, a Wayfair, uma varejista online de móveis, disse na semana passada que seus custos estavam aumentando à medida que as fábricas na Ásia fechavam em meio ao surto de coronavírus, congestionamento portuário e aumento dos custos de mão de obra. Mas a empresa não arca necessariamente com todos esses altos custos.

“Operamos em um negócio de ponta a ponta, em que o cliente médio não tem um orçamento discricionário ilimitado”, disse Michael Fleischer, diretor financeiro da Wayfair. “A inflação é generalizada em toda a economia e há demandas concorrentes por tempo e participação no portfólio.”