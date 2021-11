Rivian fixou o preço da oferta pública inicial, avaliando a fabricante de carros elétricos em US $ 70 bilhões.

Rivian, fabricante de vans e vans elétricas, está abrindo o capital com uma ação avaliando a empresa em quase US $ 70 bilhões, um número impressionante que destaca a crença de Wall Street de que o mercado de veículos elétricos em rápido crescimento continua sendo um campo aberto.

Em um arquivamento de títulos na terça-feira, Rivian disse que está vendendo suas ações na oferta por US $ 78. Com essa quantia, você levantaria quase US $ 12 bilhões. Esse número vai ultrapassar a arrecadação de fundos do Uber, que Ele levantou $ 8 bilhões de seu IPO em 2019.

As ações da Rivian começarão a ser negociadas na quarta-feira na Nasdaq sob o índice RIVN. Em quase US $ 70 bilhões, o valor de mercado de Rivian seria próximo ao da Ford Motor, que é estimada em US $ 80 bilhões e vendeu mais de quatro milhões de veículos em todo o mundo no ano passado.

O ambiente de mercado para esta oferta foi abalado esta semana, com as ações da Tesla, a principal fabricante de carros elétricos, caindo depois que seu presidente-executivo, Elon Musk, disse que poderia vender algumas de suas ações.