Futuros da Dow: escorrega para a recuperação do mercado apesar da forte estreia em Rivian; Tesla revela venda de Musk, confirma os pregos

Os futuros do Dow Jones subiram na quarta-feira à noite, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq subiram ligeiramente. Walt Disney (dis), Colecionáveis ​​confirmados (AFRM) e ações SOFI estão entre os principais fatores que impulsionam os lucros durante a noite.

A recuperação do mercado de ações diminuiu novamente na quarta-feira, apesar da forte oferta pública inicial de Rivian e da recuperação das ações da Tesla, com os rendimentos do Tesouro se recuperando devido aos dados de inflação quentes.

Vários vencedores da oferta pública inicial, incluindo segurando arrivista (UPST), vendeu fortemente na quarta-feira com ganhos. mas a Apple, Microsoft (MSFT) e Google Parent o alfabeto (O Google) abandonou o terreno, enquanto muitos nomes de chips, como nvidia (NVDA) E Micro dispositivos avançados (AMD) sofreu perdas maiores.

Até agora, a recuperação do mercado de ações parece estar experimentando uma retração natural, depois de ampliá-la um pouco.

Rivian IPO lançado pela primeira vez

Rivian (interior) saltou 29%, para 100,73 no primeiro pregão de quarta-feira. As ações da RIVN fecharam com capitalização de mercado de US $ 85,9 bilhões, aproximadamente igual ao valor de motores gerais (GM) (86 bilhões de dólares) e acima Ford Motor (F) (77 bilhões de dólares).

As ações subiram para 119,45 e 95,20.

As ações da RIVN aumentaram 6% durante a noite.

Rivian vendeu 153 milhões de ações condensadas Noite de terça-feira a $ 78 a ação, acima da já alta faixa de preço de $ 72 a $ 74. A tão esperada oferta pública inicial (IPO) da RIVN levantou $ 11,9 bilhões, tornando-se a maior nova emissão em anos.

Rivian já iniciou as entregas limitadas de seu caminhão elétrico R1T, com o R1S, um grande SUV, que deve ser concluído até o final do ano. Mas muito de seu foco a curto prazo será a fabricação de 100.000 caminhões elétricos Amazon.com (AMZN)

A Amazon possui 20% da Rivian, enquanto a Ford possui 12%.

Apesar do forte desempenho no primeiro dia da ação Rivian, os investidores não devem comprar uma nova emissão de imediato. Deixe que alguma descoberta de preço aconteça e encontre assinatura básica para moldar.

Seta Tesla crescendo

Enquanto isso, as ações da Tesla subiram 4,3% para 1.067,95, recuperando-se da baixa intradiária de 987,13 e recuperando sua média móvel de 21 dias. As ações da TSLA ainda caíram cerca de 13% na semana, depois de cair 4,8% na segunda-feira e 12% na terça-feira.

As quedas vieram depois que o CEO Elon Musk indicou no fim de semana que iria vender sua enorme participação de 10% nas ações da Tesla. Musk possui 170 milhões de ações, com milhões a mais em opções.

No final da quarta-feira, a empresa revelou que Elon Musk vendeu 934.000 ações na segunda-feira por cerca de US $ 1,1 bilhão. Perto do topo do estoque TSLA. O pedido da SEC também mostrou que a liquidação de segunda-feira fazia parte de um plano de venda automática de ações implementado em 14 de setembro, muito antes de Musk “solicitar” a aprovação de seus seguidores no Twitter em 6 de novembro.

Musk pode vender mais ações na terça ou na quarta-feira. As ações da TSLA subiram quase 3% no comércio noturno, com pelo menos algumas vendas de Musk esgotadas.

A surpreendente oferta de ações IPO de 2021 ainda não acabou

Ganhos principais

Ações da Disney mais 2.021 ações para o AFRM IPO, Ab Lovin (Aplicativo), missão (Missão) E Irmãos holandeses (Bruce) relatado após o fechamento. Então eu fiz SoFi Technologies (Sufi), que foi divulgado ao público por meio da fusão da SPAC no início deste ano.

Os ganhos da Disney foram perdidos, enquanto os assinantes da Disney + ficaram bem abaixo das estimativas. As ações da DIS caíram durante a noite após fechar abaixo das linhas de 200 e 50 dias.

Lucros seguros Não foi esquecido, mas a receita superou junto com outras métricas importantes. As ações da AFRM subiram mais de 25% no comércio estendido, depois de cair 15% na quarta-feira, apagando a maior parte de seus ganhos de outubro.

Os lucros da SoFi superaram as expectativas em meio ao boom de empréstimos. As ações da SOFI subiram 13%, para quase 23 em um movimento noturno. Anteriormente, as ações da fintech caíram 7,8%, fechando a quarta-feira abaixo de 21,88 pontos de compra.

Os ganhos do AppLovin foram perdidos, mas a receita excedeu o consenso. As ações da APP estão em alta após cair 7,6% na quarta-feira, recuando de altas recordes.

Os ganhos das TaskUs têm sido consistentes, enquanto a receita superou. As ações da TASK subiram modestamente no comércio da madrugada, depois de cair 5,1% na quarta-feira, abaixo da linha de 50 dias. As TaskUs podem fazer uma entrada antecipada acima de 50 dias e quebrar a linha de tendência.

Lucros da Dutch Brothers Company Orientação e visões mais claras. As ações da BROS saltaram tarde. As ações da Dutch Bros caíram um pouco mais de um ponto de compra na quarta-feira. Um movimento forte na quinta-feira pode oferecer uma entrada sólida.

Tesla, AMD, Nvidia, Microsoft e Google estão trabalhando IBD Leaderboard. Inventário do Google e MSFT estão ativados Líderes de longo prazo do IBD. AFRM, Nvidia, Upstart, AppLovin, Tesla e ações da Dutch Bros estão localizadas em defeito 50.

O vídeo incluído neste artigo analisou a derrapagem do rally do mercado e cobriu o estoque da UPST, pelo traço (traço) e o ETF VanEck Gold Miners (GDX)

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow caíram ligeiramente em relação ao valor justo, com as ações da Disney caindo nas blue chips. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15% e os do Nasdaq 100 subiram 0,3%. As ações da Tesla impulsionam o S&P 500 e o Nasdaq.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

Bolsa sobe na quarta-feira

A alta do mercado de ações diminuiu pela segunda sessão consecutiva, liderada por nomes de crescimento. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,7% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 0,8%. O Nasdaq Composite Index caiu 1,7%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 1,6%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 13 pontos-base para 1,56%. CPI veio aquecido com A inflação atingiu o maior nível em 31 anos 6,2%. O núcleo da inflação subiu para 4,6%. A alta inflação pode levar o Federal Reserve, que acaba de concordar em reduzir as compras de títulos, a aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Taxas de juros mais altas são más notícias para ações de valor mais alto, porque os investidores descontarão ainda mais as expectativas de crescimento futuro.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 3,3 por cento, para US $ 81,34 o barril.

As ações da Apple caíram 1,9 por cento e as da Microsoft 1,5 por cento, afetando os índices Dow Jones, Standard & Poor’s 500 e Nasdaq. As ações do Google caíram 2%, recuando de seu último ponto de compra. Então eu fiz Adobe (ADBE) que perdeu 3,1%. As ações da Nvidia caíram 3,9% e a AMD, 6,1%, recuando após grandes ganhos nas últimas semanas.

O estoque da UPST caiu 18%, com FuboTV (FUBO) E proximidade (os documentos) está entre os perdedores notáveis ​​nos lucros do IPO.

ETFs

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(caiu 4,3%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF)ajuste) caiu 1,9%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) diminuiu 2,85%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 3,2%, com as ações da Nvidia e AMD entre os componentes notáveis.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Caiu 2,7% e o ETF Global X US Infrastructure Development)berço) recusou 1%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 2,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,5%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) desistiu de 2,6% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 0,2%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) perdeu 3,3% e o ARK Genomics ETF (ARKG4%. As ações da Tesla continuam a ocupar o primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Análise de aumento de mercado

O mercado de ações sobe em meio a uma desaceleração. O Dow e o S&P 500 estão em suas linhas de 10 dias, enquanto o Nasdaq ainda está acima de sua média de 21 dias. Esse declínio até agora é normal e não é surpreendente.

Esse declínio pode estar quase acabando ou pode acabar demorando mais e mais profundamente. Definitivamente, há uma razão para o longo hiato, especialmente para nomes de crescimento.

O ETF FFTY caiu para a seqüência de 50 dias na terça-feira.

Tesla, Nvidia, AMD e algumas outras ações importantes estão se verticais até esta semana. Isso deve acabar, mesmo que seja apenas por um curto período de tempo. Titãs como a Microsoft e o Google são líderes de mercado desde o crash do coronavírus. Um grande número de IPOs com avaliações surpreendentes aumentou em 2021.

As ações da UPST caíram 18% – apesar dos fortes resultados e orientação – junto com vários grandes perdedores em seu IPO na quarta-feira, também sugerindo que o crescimento de alto valor também precisa descansar. Então, novamente, as ações de Sofi e AFRM indicam que algumas novas emissões quentes não diminuíram.

E enquanto o crescimento foi duramente atingido na quarta-feira, as perdas foram generalizadas, com os setores de energia, aço, transporte, varejo e habitação caindo.

Talvez a oferta pública inicial da Rivian, junto com as ações da Tesla e Lúcido (LCID) O aumento nas entregas iniciais marcará um pico de curto prazo para as operações de veículos elétricos. Talvez não.

Uma retração do mercado durante um período de várias semanas não seria muito divertida, especialmente se se transformasse em uma correção direta. Mas também permitirá que as ações líderes criem bases reais ou regressem às médias móveis.

Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior

O que você está fazendo agora

A atual retração mostra as vantagens da realização parcial do lucro no caminho de alta, especialmente quando a recuperação do mercado começa a se expandir. Se você obtiver mais lucros agora ou fechar uma posição inteiramente, seu preço médio de venda provavelmente permanecerá razoavelmente alto. Em vez disso, ao manter alguns dos ganhos no caminho para o topo, você tem mais margem de manobra para permitir que a ação recue, na esperança de desfazê-la e ver ganhos de longo prazo.

Não é um bom momento para fazer novas compras. Os rompimentos recentes e as primeiras entradas geralmente têm enfrentado dificuldades. Certifique-se de cortar as perdas rapidamente e não deixe que vitórias de dois dígitos se transformem em perdedores.

Seguir essas etapas reduzirá um pouco a exposição.

Além disso, você pode tomar medidas mais visíveis para reduzir a exposição, dependendo de quanto você está investido atualmente. Outros fatores incluem sua disposição de arriscar mais perdas agora na esperança de obter ganhos maiores no futuro, bem como a base de custo de suas negociações.

Não há uma resposta “certa” clara. Se a alta do mercado subir na quinta-feira, é melhor segurar firme. Se a ação cair em uma correção, é melhor para você ganhar liquidez ou manter algumas das posições subjacentes.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

