As ações asiáticas caem à medida que as vendas de títulos diminuem e as tensões no Oriente Médio pesam

CINGAPURA (Reuters) – As ações asiáticas caíram nesta quinta-feira, à medida que a aversão ao risco prevalecia devido às crescentes preocupações sobre o conflito no Oriente Médio, enquanto a venda de títulos se intensificava, empurrando os rendimentos do Tesouro para seus níveis mais altos em 16 anos, antes do tão aguardado discurso do primeiro-ministro. Ministro. Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Os investidores procuraram activos mais seguros, mantendo os preços do ouro perto dos máximos de dois meses e o dólar estável. O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 1,42%.

Uma ampla venda de títulos do Tesouro dos EUA continuou durante o horário asiático, com o rendimento dos títulos de 10 anos atingindo o maior nível em 16 anos, à medida que os investidores começaram a digerir a mensagem do Fed de que as taxas de juros poderiam permanecer altas por mais tempo. Os rendimentos aumentam quando os preços dos títulos caem.

É provável que o clima sombrio continue à medida que a Europa acorda. Os futuros indicaram que os mercados de ações da região estavam preparados para uma abertura em baixa, com os futuros do Eurostoxx 50 caindo 0,61%, os futuros do DAX alemão caindo 0,59% e os futuros do FTSE caindo 0,35%.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu ajudar Israel e os palestinos durante uma visita relâmpago na quarta-feira.

A área permaneceu volátil após uma explosão no Hospital Nacional Árabe em Gaza na terça-feira, que autoridades palestinas disseram ter matado 471 pessoas e atribuído a responsabilidade pelo que disseram ser um ataque aéreo israelense. Israel e os Estados Unidos disseram que o motivo foi um lançamento fracassado de foguete por militantes islâmicos em Gaza, que negaram a responsabilidade.

“É uma situação bastante caótica e incerta neste momento”, disse Shane Oliver, chefe de estratégia de investimento e economista-chefe da AMP em Sydney. Ele acrescentou: “Se o conflito continuar limitado a Israel, será terrível, mas os mercados aprenderão a conviver com ele, como aconteceu com a guerra na Ucrânia”.

“Se, em vez disso, fosse expandido para incluir os grandes produtores de petróleo, especialmente o Irão – onde o risco é maior – isso seria muito problemático”, disse Oliver.

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira, depois que a Opep não mostrou sinais de apoiar o pedido do Irã por um embargo de petróleo a Israel e enquanto os Estados Unidos planejam aliviar as sanções à Venezuela para permitir que mais petróleo flua globalmente.

Os preços do petróleo subiram 2% na sessão anterior devido a preocupações com a interrupção do abastecimento global.

Enquanto isso, as preocupações dos investidores sobre os riscos geopolíticos após a expansão da proibição de exportação de chips dos EUA lançaram uma sombra sobre as ações chinesas, apesar de algumas boas notícias de uma enxurrada de dados na quarta-feira que destacaram uma economia que mostrava sinais de estabilização.

As preocupações com o sector imobiliário da China também mantiveram os investidores nervosos.

Os detentores de títulos da Country Garden (2007.HK) estão buscando negociações urgentes com a empresa e seus consultores depois que a incorporadora imobiliária em dificuldades não pagou um cupom de US$ 15 milhões, colocando-a em risco de inadimplência, disseram três fontes à Reuters.

O índice blue-chip CSI300 da China (.CSI300) caiu 1,61%, enquanto o índice Hang Seng (.HSI) caiu 2%. O Nikkei do Japão (.N225) caiu 1,58%.

Esperando por Powell

As atenções estarão agora voltadas para o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que subirá ao pódio em Nova Iorque na quinta-feira com os seus colegas do banco central dos EUA num acordo claro para manter as taxas de juro inalteradas na sua próxima reunião dentro de duas semanas.

Uma sondagem da Reuters junto de economistas indicou que a Reserva Federal (o banco central dos EUA) manterá a taxa de juro directora inalterada em 1 de Novembro e poderá esperar mais tempo do que se pensava anteriormente antes de a baixar.

Embora uma ligeira maioria ainda preveja um corte antes de meados de 2024, uma minoria significativa de analistas, cerca de 45%, não vê agora nenhum corte nas taxas até ao segundo semestre do próximo ano ou mais tarde, acima dos 29% na última sondagem.

“Acho que ele (Powell) irá proteger as suas apostas neste ambiente”, disse Oliver da AMP, observando que Powell provavelmente alimentará a recuperação no longo prazo.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos aumentou 6,4 pontos base, para 4,966%, atingindo o nível mais elevado desde meados de 2007.

O índice do dólar, que mede a moeda norte-americana frente a seis rivais, subiu 0,056%. A cotação do iene japonês atingiu 149,80 por dólar.

O petróleo dos EUA caiu 0,16 por cento, para US$ 88,18 por barril, e o petróleo Brent registrou US$ 91,11, queda de 0,43 por cento durante o dia.

O preço à vista do ouro atingiu US$ 1.948,42 por onça, um pouco abaixo de seu nível mais alto desde 1º de agosto, que atingiu no início desta semana em US$ 1.962,39. Os preços do ouro subiram 6% nas últimas duas semanas.

Relatórios de Ankur Banerjee; Editado por Christopher Cushing e Lincoln Feast.

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.