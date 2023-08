Os fãs de Street Fighter 6 estão entusiasmados com o traje DLC Teenage Mutant Ninja Turtles de $ 15

A Capcom foi criticada pelo alto custo do DLC Teenage Mutant Ninja Turtles de Street Fighter 6.

Cada traje DLC custa 750 Fighter Coins, ou cerca de US$ 15. Como é a moeda premium do videogame, você não pode comprar exatamente 750 moedas de lutador. Você precisa comprar 610 por $ 12 e, em seguida, 250 adicionais por $ 5. Se você quiser todas as quatro roupas (Leonardo, Donatello, Raphael e Michelangelo), precisará de 3.000 Fighter Coins. A maneira mais barata de comprar esse valor é pagar $ 50 por 2750 e $ 5 por 250.

Ou você pode procurar Fighter Coins apenas jogando, mas levará semanas, talvez até meses, para ganhar o suficiente para essas roupas.

Deve-se notar que essas fantasias de tartaruga são apenas isso. Eles não são novos personagens jogáveis, mas trajes de avatar para uso no modo single-player World Tour, lobbies e em batalhas de avatar, e não estão disponíveis no multiplayer competitivo padrão. O recém-lançado personagem Rashid, que custa 350 Fighter Coins, é mais barato que uma única fantasia de Tartaruga.

Enquanto o preço de $ 15 para uma fantasia de tartaruga está de acordo com as skins de outros jogos de serviço ao vivo, a comunidade do Street Fighter 6 atacou coletivamente a Capcom pelo que eles consideram peças de DLC superfaturadas. muitos pontos que Todos os quatro conjuntos de DLC custam quase o mesmo que o próprio Street Fighter 6.

Sim!!!!! Se comprar os 4 são 60

O preço de Street Fighter 6 é em dólares. Culpe a Nickelodeon por isso pic.twitter.com/DvH5zdStnd – KeyToAeris (KeyToAeris) 8 de agosto de 2023

Uma fantasia de tartaruga custa US$ 15. O preço de um ingresso para ver o filme nos cinemas é mais barato do que isso. Street Fighter 6 dlc custa menos que isso. Tartarugas jogáveis ​​em Injustice 2 custam menos do que isso. Você deve morrer instantaneamente. https://t.co/Ns21sOjvP2 – rams.eth (marca de seleção azul) (dyebre) 8 de agosto de 2023

Lutador de rua 6:

• $ 15 cada para uma Tartaruga Ninja Mutante Adolescente Tony Hawk Pro Skateboarder 5:

• Dá a você todas as 4 tartarugas de graça pic.twitter.com/pwnWLMuLNJ – Nathan the Voice Actin’ Man (@theamiiboking) 8 de agosto de 2023

Eu amo Street Fighter 6, mas acho que não faz mais parte da discussão do GOTY por causa dos cosméticos. Por que as tartarugas custam $ 15 cada??? Os objetos simbólicos atrapalham seriamente este jogo. pic.twitter.com/b1Q1u5Bbpi – Azu ⭑ 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ (AzuGleam) 8 de agosto de 2023

Trajes Teenage Mutant Ninja Turtles $ 15 cada????? pic.twitter.com/00JcHqbNHQ – ganância_ (ganânciax__) 8 de agosto de 2023

“Jerry! Qual é o preço de etiqueta da fantasia das Tartarugas?” … “$ 15 cada tartaruga?!?!?” pic.twitter.com/rtPknuCkUn – RaitoADV – Comissões desbloqueadas (RaitoADV) 8 de agosto de 2023

Em resposta, alguns jogadores de Street Fighter 6 começaram a criar avatares que se parecem um pouco com tartarugas na tentativa de colocá-los na Capcom. “Economize £ 15”, afirmou o Redditor Nukem156, que Poste uma captura de tela Do avatar primitivo que se parece com as Tartarugas de Street Fighter 6. Nukem156 não está sozinho.

Apesar de seus erros de monetização, Street Fighter 6 foi bem recebido por jogadores e críticos. Já vendeu 2 milhões até agora, embora a Capcom queira vender mais de 10 milhões. Para mais informações sobre Street Fighter 6, confira os primeiros trailers de jogabilidade de Rashid e AKI

Wesley é o editor de notícias do Reino Unido da IGN. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.