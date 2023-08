O próximo evento do iPhone 15 da Apple provavelmente ocorrerá na terça-feira, 12 de setembro de bloombergMark Gorman disse hoje. Em um tweet, Gorman disse que “cada vez mais, as evidências apontam para 12 de setembro”, o que se alinharia com o calendário dos eventos anteriores do iPhone.



em Boletim informativo Compartilhado no fim de semana, Gurman sugeriu 12 ou 13 de setembro como duas datas possíveis para o evento, mas agora terça-feira parece ser o candidato mais provável.

Os eventos de outono do iPhone geralmente ocorrem durante as duas primeiras semanas de setembro, geralmente às terças-feiras. O lançamento no início de setembro permite que a Apple impulsione as vendas do iPhone antes do final do trimestre fiscal.

As evidências apontam cada vez mais para o dia 12 de setembro como a data do evento do iPhone 15, mas aparentemente as coisas ainda estão sujeitas a mudanças na teoria. https://t.co/hVKgjJGMc1

-Mark Gorman (@markgurman) 8 de agosto de 2023

Se os modelos ‌iPhone 15‌ forem revelados em 12 de setembro e a Apple seguir seu cronograma de estreia habitual, as pré-encomendas ocorrerão na sexta-feira, 15 de setembro, e o lançamento começará na sexta-feira, 22 de setembro.

Esperamos que a Apple apresente quatro novos modelos de iPhone‌, incluindo ‌iPhone 15‌, ‌iPhone 15‌ Plus, iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Espera-se que o Dynamic Island se expanda para todos os modelos do iPhone 15, e a Apple adotará o USB-C para carregar em vez do Lightning. A maioria das outras mudanças será limitada aos modelos Pro, com molduras mais finas, um chip A17 mais rápido, nova tecnologia de câmera e muito mais, conforme visto nos relatórios do iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

O evento de outono também deve ver a estreia do novo Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra, e logo após o evento veremos o lançamento do iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 e watchOS 10.