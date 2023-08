Apple lança a terceira versão beta do iOS 17 e iPadOS 17

Hoje, a Apple disponibilizou a terceira versão beta do iOS 17 e iPadOS 17 para testadores beta públicos, permitindo que não desenvolvedores testem o software antes de seu lançamento. O terceiro beta vem duas semanas após o segundo beta. O terceiro beta público apresenta o mesmo conteúdo do quinto beta para desenvolvedores.



Beta testers públicos que têm Inscreva-se no programa de testes beta da Apple Você pode baixar as atualizações do ‌iOS 17‌ e iPadOS 17‌ abrindo o aplicativo Configurações, indo para Geral, tocando na seção Atualização de software e alternando a opção ‌iOS 17‌ Public Beta.

‌iOS 17 adiciona uma nova opção StandBy para o iPhone, permitindo que ele atue como um hub de informações quando estiver no modo paisagem e conectado a um carregador. O modo de espera exibe a hora, atividades ao vivo, notificações recebidas e muitos outros widgets.



Por falar em widgets, os que você usa na tela de bloqueio e na tela inicial são interativos, para que você possa fazer coisas como controlar sua luz inteligente ou definir um lembrete sem abrir um aplicativo. A correção automática está mais inteligente do que antes e é fácil corrigir erros com um toque rápido.

O AirDrop possui um novo recurso NameDrop para compartilhar rapidamente informações de contato com alguém próximo, e o aplicativo Phone possui rótulos de contato personalizáveis ​​que permitem escolher o que as pessoas veem quando você as contata.



O correio de voz ao vivo mostra o correio de voz que alguém está deixando na tela de bloqueio para que você possa atender se for importante, e o aplicativo Mensagens tem uma aparência elegante e um recurso de check-in destinado a ajudá-lo a chegar ao seu destino com segurança.



O FaceTime oferece suporte a mensagens de vídeo para que você possa deixar uma mensagem de voz em vídeo se alguém perder uma chamada, além de poder usá-lo na Apple TV. O Safari tem uma janela de navegação privada bloqueada, compartilhamento de senha e melhor prevenção de rastreamento. O aplicativo Maps agora funciona offline, o aplicativo Photos pode reconhecer seus animais de estimação e o Visual Look Up funciona com comida, ícones, vídeos e muito mais.



Um novo recurso de rastreamento de humor está disponível no aplicativo Health e, ainda este ano, a Apple também planeja adicionar um aplicativo de diário.

Para uma visão geral completa de todos os novos recursos do iOS 17, temos um resumo dedicado ao iOS 17. O ‌iPadOS 17‌ também possui alguns recursos exclusivos do iPad, como a tela de bloqueio atualizada, com detalhes disponíveis em nosso resumo separado do iPadOS 17.

A Apple também lançou novos betas públicos do watchOS 10 e tvOS 17.