Os fãs da Apple estão começando a trazer de volta os Vision Pros

Para alguns compradores do Apple Vision Pro, a lua de mel já acabou.

Não é coincidência que tenha havido um aumento nas redes sociais de proprietários de Vision Pro dizendo que estão Devolva os fones de ouvido de US$ 3.500 Nos últimos dias. A Apple permite que você devolva qualquer produto no prazo de 14 dias após a compra – e para a primeira leva de compradores do Vision Pro, estamos certos neste ponto.

“Embora tenha sido tão mágico de usar quanto eu esperava, era simplesmente muito desconfortável de usar, mesmo por curtos períodos de tempo, devido ao peso e ao design da pulseira. Eu queria usá-la, mas estava com medo de colocá-la, “, diz Ortolani. publicar Em relação à devolução do dispositivo

“É muito caro e impraticável até mesmo tentar me acostumar com as constantes dores de cabeça e cansaço visual que tenho sentido. Voltarei para o próximo.”

Isto não é surpreendente. Cada corpo humano é único, o que é um problema quando se dimensiona a produção de wearables para o mercado de massa. O conforto é inevitavelmente sacrificado e afeta as pessoas de forma desproporcional. Com smartwatches, muitas vezes tudo se resume ao tamanho e peso da caixa em comparação com o seu pulso. Com anéis inteligentes, eles têm aproximadamente o tamanho do seu dedo. Infelizmente, muitas pessoas variam entre tamanhos ou têm problemas com frieiras. Para óculos e fones de ouvido inteligentes, ter uma ponte nasal baixa pode fazer com que o dispositivo escorregue do seu rosto ou não bloqueie adequadamente a luz.

Mas o hardware não é o único problema. Outra reclamação comum é que o Vision Pro não oferece produtividade suficiente pelo preço. Um usuário apontou Tópicos Olhar para as telas do Figma os deixava tontos, mas o dispositivo também não era aplicável ao seu trabalho. Outro engenheiro escreveu Na plataforma de mídia social X, que “a experiência de programação não conseguiu convencer [him]“Problemas de concentração causaram dores de cabeça. READ Remasterização de Horizon Zero Dawn supostamente funcionando no PS5

“Se eu não usar isso para produtividade, se não gostar para entretenimento, se não houver jogos suficientes para jogar, não posso justificar mantê-lo”, disse um usuário do Reddit. livros.

Para Carter Gibson, gerente sênior que trabalha com gerenciamento e supervisão de comunidades no Google, são os detalhes mais sutis. Coisas como manipulação de janelas e gerenciamento de arquivos são um problema de produtividade.

“É difícil realizar multitarefas entre janelas”, Gibson me disse em uma conversa Tópicos. “Muitos tipos de arquivos simplesmente não são suportados no Vision Pro. Também não vejo como criar um slide no VP seria menos poderoso do que fazê-lo com mouse e teclado – mesmo que pareça que você está dentro de casa Relatório minoritário“.

É difícil dizer como esse subconjunto de áudio dos primeiros usuários impactará o Vision Pro no futuro. Muitas das pessoas que disseram que devolveriam o dispositivo também indicaram que ficariam entusiasmadas em experimentar o Vision Pro de segunda geração. Outros enfatizaram que a tecnologia não era o problema em questão, mas sim a falta de um aplicativo matador ou de conveniência. Também é difícil determinar a extensão deste fenómeno. Enquanto esses usuários se manifestam nas redes sociais, não temos ideia de qual será a taxa de retorno real – ou quais são as expectativas internas da Apple para o Vision Pro.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”