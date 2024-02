Detalhes do Microsoft Town Hall vazaram antes dos anúncios do Xbox

Na semana passada, à medida que rumores se espalhavam online sobre o futuro da marca Xbox, a Microsoft realizou uma reunião na prefeitura para falar diretamente aos funcionários sobre o estado da empresa. de acordo com inversoAgora temos detalhes desta reunião que serão divulgados antes do evento da Microsoft em 15 de fevereiro.

De acordo com o relatório, o chefe do Xbox, Phil Spencer, garantiu aos funcionários que o hardware do Xbox durará mais que a geração atual do Xbox Series X | Além disso, Sarah Bond, chefe do Xbox, teria dito aos funcionários que “cada tela é um Xbox” ao falar sobre a estratégia da empresa de “Presença em vários tipos de dispositivos e maiores ambições para se tornar a empresa número um de jogos multiplataforma.”

Para ajudar a transmitir a ideia, os instantâneos do Palworld foram exibidos em televisões, dispositivos móveis, tablets e até mesmo em dispositivos móveis. De acordo com Inverse, até mesmo funcionários do Xbox “Brincadeira” Sobre o Xbox Móvel.

A Insider Gaming entrou em contato com a Microsoft várias vezes ao longo de alguns meses para comentar sobre o suposto Xbox portátil, mas a empresa não respondeu. Recentemente, foi dito que a equipe do Microsoft Surface estava trabalhando no próximo Xbox.

Espera-se que o Xbox anuncie planos para trazer alguns jogos originais para outras plataformas. Os dois primeiros jogos estão programados para serem Hi-Fi Rush e Pentiment, de acordo com relatórios anteriores.

O que você acha das mensagens internas da Microsoft sobre o estado do Xbox durante a prefeitura? Para mais jogos internos,

Relacionado