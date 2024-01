Os Estados Unidos parecem estar a evitar a recessão. O que poderia dar errado?

Laurie K avisou. “Se não mantivermos condições financeiras suficientemente restritivas, existe o risco de a inflação subir novamente e reverter o progresso que fizemos”, disse D. Logan, presidente do Fed de Dallas, este mês. Em uma carta Na Conferência Anual de Economistas em San Antonio. Como resultado, ela disse que o Fed deveria deixar a porta aberta para a possibilidade de outro aumento nas taxas de juros.

3. Surpresa indesejada

A economia teve alguns momentos de sorte no ano passado. A fraca recuperação na China ajudou a manter os preços das matérias-primas sob controlo, o que contribuiu para a desaceleração da inflação nos Estados Unidos. O Congresso evitou uma paralisação do governo e resolveu a crise do tecto da dívida com relativamente pouco drama. A eclosão da guerra no Médio Oriente teve apenas um impacto modesto nos preços globais do petróleo.

Não há garantia de que a sorte continuará em 2024. A guerra crescente no Médio Oriente está a perturbar as rotas marítimas no Mar Vermelho. O Congresso enfrentará outro prazo de financiamento do governo em março, depois de aprovar um projeto de lei de gastos temporário na quinta-feira. Podem surgir novas ameaças: uma estirpe mais mortal do coronavírus, um conflito no Estreito de Taiwan e uma crise num canto anteriormente obscuro do sistema financeiro.

Qualquer uma destas possibilidades poderia perturbar o equilíbrio que a Fed está a tentar alcançar, provocando o aumento da inflação ou o colapso da procura – ou ambos ao mesmo tempo.

“Isso é o que mantém você acordado à noite se você estiver no comando de um banco central”, disse Karen Dinan, economista de Harvard e ex-funcionária do Departamento do Tesouro.