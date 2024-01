TikTok se torna viral para recém-casados ​​​​de sandálias em lua de mel

Ícone de canto para baixo Ícone em forma de ângulo apontando para baixo. A noiva disse que ela e o marido sentiram que não poderiam desfrutar de um momento de tranquilidade enquanto estivessem no resort com tudo incluído. Dimitrios Kambouris/Getty Images

O Sandals Royal Bahamian deixou um casal recém-casado chateado depois de passar 3 dias de lua de mel por lá.

O casal pagou quase US$ 5 mil pela estadia, mas disse que o resort com tudo incluído “não era férias”.

Sam Doll disse que a equipe os “assediou” para que gastassem mais em fotos e atividades.

Um casal canadense esperava três dias de paz quando reservou uma estadia em um resort com tudo incluído, mas dizem que não é o caso.

Uma mulher conhecida online como Sam Doll se tornou viral no TikTok depois de postar detalhes de sua lua de mel com o marido no Sandals Royal Bahamian. Ela disse que a estadia de três dias consistiu principalmente em uma piscina fria e que o relaxamento foi frequentemente interrompido pelos trabalhadores.

Sam disse ao Business Insider que o casal gastou quase US$ 5.000 no resort com tudo incluído para evitar o incômodo de planejar ou pensar em dinheiro durante as férias. BI viu a confirmação de pagamento que a Unique Travel Corp enviou a Sam e seu marido.

Em vez disso, Sam disse que o casal foi “assediado para pagar mais” por funcionários que tentavam vender pacotes de fotos e viagens. A palestra de Sam sobre sua primeira vez no Sandals recebeu mais de 6 milhões de visualizações em menos de uma semana.

“Sandálias não eram férias”, disse ela. “O objetivo desta experiência em particular é que eu não precise pensar em gastar mais dinheiro.”

Sua experiência positiva anterior em um resort com tudo incluído no México a inspirou a reservar no Sandals Royal Bahamian.

Sam disse que ela e seus colegas convidados evitaram contato visual com os funcionários do Sandals nos corredores, em um esforço para reduzir a chance de outro discurso de vendas. Mas ela disse à BI que optou por não fazer barulho com a administração sobre as pessoas fazerem seu trabalho “extremamente bem”.

Em vez disso, ela culpou o que descreveu como a política de não dar gorjetas do Sandals aos trabalhadores que ela achava que poderiam estar desesperados por uma comissão.

Ela disse que, além dos “anúncios pop-up” humanos – como os comentaristas chamavam os trabalhadores – os funcionários ignoraram a placa de privacidade na porta do casal.

Seu vídeo sobre sua experiência recebeu mais de 650.000 curtidas e 20.000 comentários, mas Sam disse que ainda não ouviu nada de Sandals sobre sua crítica negativa.

Sam recomenda que a empresa incentive as gorjetas e desencoraje os funcionários de conversarem individualmente com os hóspedes se estiverem tentando relaxar.

A BI entrou em contato com o Sandals para comentar e esclarecer sua política de gorjetas, mas não recebeu resposta antes da publicação. Em 2020 Postagem no blogSandálias disse que não há necessidade de dar gorjeta a nenhum funcionário além do mordomo, pois a gorjeta está incluída no custo inicial.

Embora Sam tenha dito que provavelmente não voltaria a um resort Sandals, visitantes regulares têm feito recomendações, incluindo outro local do Sandals, para futuras férias com tudo incluído no Caribe.