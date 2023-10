Os Estados Unidos imporão novos custos à Rússia, que evita estabelecer um limite máximo para os preços do petróleo

CNN

A administração Biden deverá anunciar novas medidas para aumentar o custo das tentativas da Rússia de contornar o limite de preço do seu petróleo, disseram altos funcionários da administração à CNN, enquanto o Ocidente pretende uma aplicação mais rigorosa do limite de preço introduzido pela primeira vez há quase um ano. desde.

“Hoje, o Tesouro dos EUA sancionou duas entidades e designou dois navios que utilizam prestadores de serviços da coligação com limite de preço como propriedade proibida enquanto transportam petróleo bruto russo acima da diferença de preço acordada pela coligação”, disse um alto funcionário numa conferência de imprensa na quinta-feira.

“Tomar estas medidas envia uma mensagem clara à Rússia de que continuaremos a concentrar-nos em forçá-la a duas opções dispendiosas”, acrescentou. O responsável acrescentou que as tentativas de expansão para além disso enfrentarão uma resposta decisiva e unida, uma vez que os Estados Unidos e os seus aliados decidiram que os limites de preços “desviam indevidamente”. É inequívoco que o dinheiro da Rússia poderia ser gasto em tanques, veículos blindados e outro equipamento para utilização no campo de batalha.

As novas sanções, parte de uma série de medidas anunciadas na quinta-feira, terão como alvo principal o Irão Frota ilegal de navios O Kremlin foi criado no ano passado com o objectivo de transportar o seu petróleo e produtos petrolíferos e vendê-los a preços mais elevados do que os fixados pelo Ocidente.

A administração Biden “está procurando garantir que seus custos (russos) aumentem significativamente na próxima fase”, disseram os repórteres oficiais.

Além disso, jornalistas seniores presentes na conferência de imprensa afirmaram que a coligação do limite de preços do G7 reiterou numa nova declaração conjunta o risco de violação das regras de limite de preços.

Um alto funcionário do governo disse à CNN que o processo político está em andamento há vários meses.

Em dezembro de 2022, os Estados Unidos, os aliados do G7 e a Austrália proibiram a compra de petróleo russo Acima de US$ 60 por barril Se foi enviado, segurado ou financiado pelo Ocidente. O objetivo desta política era cortar as receitas da Rússia, que eram usadas para financiar as receitas do país. Invasão da Ucrânia – Continuando a manter petróleo suficiente no mercado para limitar as perturbações sofridas pelos consumidores globais.

Mas o Kremlin começou a encontrar uma solução alternativa, fornecendo outros meios de transporte de energia, assegurando-a e vendendo-a a um preço superior ao máximo. No início de Outubro, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse aos jornalistas que os recentes preços de mercado do petróleo russo indicavam um “declínio na eficácia” do limite de preço.

Espera-se que Yellen discuta o limite de preços e a sua implementação com os seus homólogos do G7 em Marraquexe esta semana, onde o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial realizam as suas reuniões anuais.

Falando de Marraquexe, Yellen disse que a política “reduziu significativamente as receitas russas”, ao mesmo tempo que reconheceu que a Rússia estava a gastar “enormes somas no seu ecossistema alternativo” para exportar produtos energéticos.