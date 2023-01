Os Dolphins podem fazer uma jogada por Mar Jackson, marcado pela franquia, após o draft

Getty Images

Os banners estão sugerindo que os Ravens apliquem o rótulo de franquia não exclusiva ao quarterback Lamar Jackson, se eles não puderem assiná-lo em um contrato de longo prazo.

Isso permitiria que outras equipes negociassem com Jackson e assiná-lo para uma folha de oferta. Se os Ravens não correspondessem à folha de draft, eles receberiam duas escolhas de draft da primeira rodada do time de calouros de Jackson.

Alguns acreditam que Jackson gostaria de voltar para sua cidade natal, Miami, e jogar com os Dolphins. Jackson, dada a habilidade do técnico Mike McDaniel de elaborar planos de jogo que aproveitam ao máximo os talentos de seus jogadores, poderia funcionar muito bem como corredor e passador no ataque do Miami.

Mas há um problema. Os Dolphins não tiveram uma escolha de primeira rodada em 2023, graças a uma investigação de adulteração e penalidades decorrentes da tentativa fracassada de atrair o técnico Sean Payton e os zagueiros. Tom Brady para Miami.

Existe outra maneira de esfolar um gato. Se Jackson não assinou uma folha de oferta com outro time antes do draft, os Dolphins poderiam assinar com Jackson uma folha de oferta após o draft. Então, se os Ravens não igualarem, Baltimore receberá as escolhas de primeira rodada de Miami em 2024 e 2025.

Antes que os Ravens estejam em posição de igualar ou escolher um par de escolhas na primeira rodada, Jackson terá que negociar uma oferta de vários anos com uma nova equipe. Ele ainda não conseguiu fazer isso com Crows.

Se os Ravens aplicassem a marca de franquia não exclusiva a Jackson, eles convidariam qualquer outro time para fazer o que os Ravens não conseguiram que Jackson fizesse. Se os Dolphins esperarem até o draft de 2023 ir e vir, eles terão a chance de experimentá-lo – se quiserem.