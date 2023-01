Spencer Sanders se muda para Ole Miss: O ex-zagueiro do estado de Oklahoma se junta à sala do zagueiro carregado

O ex-quarterback do Oklahoma State, Spencer Sanders, fará a transição para All-Miss, Senior Anuncie no Twitter. Comprometendo-se com a rebelião sob o comando do técnico Lane Kiffin, Sanders se junta a uma sala cheia de zagueiros que inclui o atual zagueiro Jackson Dart e o ex-possível quatro estrelas Walker Howard, que Ele acabou de se transferir da LSU esta semana. Sanders, que Entrei no portal de transporte Em 5 de dezembro, após quatro anos como chamador de sinal dos Cowboys, ele também foi considerado para Auburn Segundo a ESPN.

Sanders: “Eu irei e trabalharei meu rabo de qualquer maneira, esteja a sala lotada ou não” 247sports disse. “Essa é apenas a minha mentalidade. Sempre tive a mentalidade de competir, pilotar e lutar pelo melhor. Nunca me afastei da competição. Não estou começando agora.”

Sanders lançou para 9.553 jardas, 67 touchdowns e 40 interceptações em 43 jogos pelo Oklahoma State, adicionando 1.956 jardas e 18 touchdowns no solo. Ele foi uma seleção do All-Big 12 do time principal em 2021, depois de lançar para 2.839 jardas, correr para 668 jardas e conseguir 26 touchdowns (20 passes).

Suas realizações profissionais seriam testadas em Oxford. Dart é um novato que arremessou para 2.974 jardas, correu para 614 jardas e pegou 21 touchdowns no total em seu primeiro ano como titular do Ole Miss. Howard, um calouro redshirt com quatro anos restantes de elegibilidade, esteve em ação em dois jogos pelos Tigers na última temporada, incluindo uma vitória do Citrus Bowl por 63-7 sobre Purdue, onde completou 2 de 4 passes para 7 jardas em uma tarefa de limpeza.

No entanto, as 11 interceptações de Dart foram preocupantes. Essa inconsistência no jogo de passes levou Kevin a mergulhar de cabeça no mercado de transferências de zagueiro? É possível. O que quer que aflija essa pressa, é justo dizer que Kevin está projetando os “Jogos Vorazes” para os excelentes zagueiros universitários. Howard ainda tem muita elegibilidade restante, então sentar atrás de Dart e Sanders e aprender o sistema em preparação para ganhar o emprego inicial um dia não é a pior ideia do mundo. No entanto, Dart e Sanders são zagueiros titulares muito experientes e há apenas uma bola de futebol.

“Tenho muita autoconfiança”, disse Sanders. “Acredito muito em mim mesmo. Meu dinheiro está sempre comigo. Portanto, não tenho me preocupado muito com a aparência do zagueiro. Tenho uma boa experiência. Estou no jogo há quatro anos. Eu sinto que tenho uma pequena vantagem.”