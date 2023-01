A restauração da destruição de Hamelin nas instalações de Bells ocorre quase diariamente

Orchard Park, Nova York – Como segurança do Buffalo Bills devastação de Hamlin Continuando seu caminho de recuperação, ele começou a passar mais tempo nas instalações da equipe.

O técnico Sean McDermott disse na quarta-feira que Hamlin estava lá “quase diariamente” e visitas na terça e quarta-feira.

“É limitado, em geral”, disse McDermott sobre o que Hamlin estava fazendo. “Mas ele veio e começou realmente hoje ou ontem e apenas tentou voltar um pouco à rotina e se encaixar novamente e dar um passo, um passo de cada vez aqui.”

McDermott disse que não participou das reuniões da equipe, mas “se meteu de novo aqui, sabe, voltando a si mesmo”.

Hamlin não esteve presente na vitória do time sobre o Miami Dolphins para o início dos playoffs, mas assistiu de longe. O jogador de 24 anos visitou o time pela primeira vez no sábado para o passeio pré-jogo, junto com seus pais Mario e Nina e seu irmão Damir.

“Foi especial para toda a equipe, porque todos corriam e batiam uns nos outros tentando vê-lo e abraçá-lo”, disse ele. Kair Elam Domingo disse. “E eu acho que foi muito especial, e também realmente levantou o ânimo.”

Hamlin sofreu uma emergência médica durante o primeiro quarto da semana 17 do Bills em Cincinnati, que fez com que o jogo fosse adiado e eventualmente cancelado. Ele passou quase uma semana no University of Cincinnati Medical Center se recuperando de uma parada cardíaca antes de viajar para Buffalo para passar cerca de dois dias no Buffalo General Medical Center/Gates Vascular Institute. Ele foi demitido na última quarta-feira.

Enquanto a equipe se prepara para receber o Bengals na rodada divisional depois de experimentar uma variedade de emoções nas últimas duas semanas, McDermott sente que, com Hamlin ainda forte, a equipe está em boa forma.

“Bem, acho que os caras estão em boa forma”, disse McDermott. “Damar está no prédio agora, quase começando diariamente, e isso é uma boa notícia. E à medida que continua a melhorar, acho que definitivamente ajuda. Então vai ser – quero dizer, essa experiência – vamos levar isso com nós e há um desafio para isso, mas também há muito de bom que saiu disso.” E acho que agora precisamos nos concentrar nos pontos positivos e positivos que surgiram disso, em vez de na outra parte Isso agora.”