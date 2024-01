Os desenvolvedores do Call of Duty estão abordando o “matchmaking baseado em habilidades” em uma longa atualização

Matchmaking baseado em habilidades em Call of Duty é sempre um tópico controverso e, no outono passado, as equipes por trás da série de tiro ainda dominante da Activision Ele prometeu ser mais aberto sobre como combina os jogadores Em jogos Call of Duty Guerra Moderna 3. em Um novo blog explica o problema em profundidadeparece que a equipe do Call of Duty espera desmistificar a primeira reclamação dos jogadores sobre o modo multijogador principal do jogo e explicar como o matchmaking realmente funciona.

Uma das conclusões mais importantes do último blog do Call of Duty: Matchmaking em jogos multijogador pode não funcionar da maneira que você pensa.

“A maior prioridade quando se trata de matchmaking multijogador é fornecer uma experiência agradável para nossos jogadores”, disseram os desenvolvedores em um longo detalhamento de como os jogadores são classificados em equipes em jogos online.

“Muitas vezes vemos a comunidade se referindo ao nosso sistema de matchmaking como 'matchmaking baseado em habilidades'.” Call of Duty considera a habilidade (ou mais especificamente o desempenho do jogador) um elemento, como a maioria das empresas do setor faz, mas a habilidade não é a variável, os desenvolvedores disseram. Dominante. “Levamos em consideração vários fatores e os priorizamos para criar lobby.”

Esses fatores são impulsionados pela comunicação (“o fator mais importante e importante no processo de matchmaking”) e pelo tempo para combinar, disseram os desenvolvedores. E sim, a habilidade é um componente dos critérios de matchmaking, assim como a diversidade da lista de reprodução, garantindo que os jogadores vejam uma variedade de mapas e modos.

Como os jogadores provavelmente têm uma compreensão geral de como a conexão e o tempo afetam a combinação, como os desenvolvedores do Call of Duty definem a habilidade é provavelmente o insight mais esclarecedor.

De acordo com os desenvolvedores, a habilidade é determinada com base no desempenho geral do jogador, levando em consideração mortes, mortes, vitórias, derrotas, seleção de modo e partidas recentes como uma métrica geral em todas as experiências multijogador. “Este é um medidor contínuo que atualiza e interage constantemente com a forma como você joga”, dizem os desenvolvedores. “A habilidade não é apenas um fator para combinar jogadores contra os inimigos certos, mas também para encontrar companheiros de equipe.”

Essas definições de habilidades foram implementadas de alguma forma no início Call of Duty Parte 4 Guerra Moderna“A melhoria contínua é necessária para oferecer a melhor experiência possível aos nossos jogadores”, afirmam os desenvolvedores, observando que “a melhoria contínua é necessária para oferecer a melhor experiência possível aos nossos jogadores”.

“Usamos o desempenho dos jogadores para garantir que a disparidade entre o jogador mais habilidoso no lobby e o jogador menos habilidoso no lobby não seja tão grande a ponto de os jogadores sentirem que sua partida é uma perda de tempo”, dizem os desenvolvedores. “Nossos dados sobre os resultados dos jogadores indicam claramente que incluir habilidade em… Chamada à açãoA combinação multijogador (tal como está atualmente) aumenta a variedade de resultados enfrentados por jogadores de todos os níveis de habilidade. Em outras palavras, todos os jogadores (independentemente do nível de habilidade) têm maior probabilidade de experimentar vitórias e derrotas de forma mais proporcional.

Alguns jogadores e streamers antigos de Call of Duty desistiram de usar matchmaking baseado em habilidades, especialmente nos modos de jogo casual ou rápido. Dizem que isso torna as partidas muito competitivas (ou “suadas”) e tira a diversão de derrotar um time adversário mais fraco.

Os desenvolvedores dizem que os dados mostram que jogadores pouco qualificados têm maior probabilidade de abandonar as partidas (ou parar de jogar) se estiverem “constantemente perdendo”. Ter menos jogadores significa grupos menores de jogadores para competir contra outros e menos variação nas habilidades. “Em última análise, quando jogadores altamente qualificados permanecem apenas porque jogadores menos qualificados se retiram por frustração, o resultado é um ecossistema pior para todos”, dizem os desenvolvedores.

Eles acrescentam: “Também reconhecemos que muitos jogadores altamente qualificados desejam uma experiência mais diversificada, mas muitas vezes sentem que só obtêm o 'maior suor' dos lobbies. Ouvimos esse feedback claramente e continuaremos a testar e explorar maneiras eficazes de aliviar esta preocupação .” .

No FAQ que acompanha o blog, os desenvolvedores também analisam algumas das suposições e equívocos recorrentes sobre como funciona a combinação no modo multijogador Call of Duty. Dizem que a participação do jogador (tempo de jogo) não é levada em consideração no processo de matchmaking. Eles também disseram que gastar dinheiro em Call of Duty não afeta a forma como os jogadores são combinados com outros, nem afeta seu status de “Parceiro” ou “Criador”.

A equipe do Call of Duty também afirma que não planeja remover a medição de habilidades como um fator no matchmaking, nem está dando aos jogadores a opção de cancelar o algoritmo de matchmaking.

Resta saber se esta explicação irá satisfazer os jogadores de Call of Duty que reclamam de explosões, lobbies “suados” ou manipulação de engajamento. Mas para os jogadores que procuram mais informações sobre como se combinam, com base na habilidade e muito mais, vale a pena ler e considerar para a sua próxima partida.