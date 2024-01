Os novos rumores sobre o estado do jogo são abundantes e há especulações sobre muitos jogos

A Internet já se convenceu de que a Sony realizará uma nova conferência Status de jogo Vá ao vivo esta semana ou na próxima, enquanto os insiders se esforçam com teasers e postagens vagas para fazer parecer que estão por dentro. Alguns certamente – PS Plus A desistência Com Bilbil, por exemplo – enquanto outros não o são, portanto, analisar o absurdo para encontrar os relatórios mais precisos é uma tarefa difícil. Mas o que parece claro é que a Sony está se preparando para uma oferta que pode ser um pouco maior do que a situação dos jogos tradicionais.

Sugestões de que está planejado ir ao ar no PlayStation nas primeiras duas semanas de 2024 já estão em andamento há algum tempo, e as especulações já começaram na semana passada – com mais rumores esta manhã. Espera-se que jogos PS5 como Death Stranding 2 com legendas On the Beach, o remake PS5 de Until Dawn no PC e Rise of the Ronin apareçam no próximo State of Play, e agora Com Bilbil Ele adicionou Concorde à lista.

Bem, você não precisa esperar muito mais O jogo exclusivo para Playstation “Concord” será anunciado em breve! Aqui está tudo o que sabemos sobre este FPS multijogador da Firewalk Studios, incluindo um resumo de todos os rumores mais recentes sobre o próximo Ultimate State of Playhttps://t.co/CEi6q4eskt -Billbil Kun (@billbil_kun) 29 de janeiro de 2024

O vazador afirma que veremos a jogabilidade e os personagens do FPS multijogador da Firewalk Studios, que será lançado no PS5 este ano. A Sony tradicionalmente hospeda seus programas State of Play nas quintas-feiras, com o programa em si sendo anunciado na terça-feira anterior. Portanto, a notícia provavelmente será divulgada oficialmente amanhã.

