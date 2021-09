Os conservadores de Angela Merkel perdem por pouco para seus rivais sociais-democratas (SPD)

O resultado marca o fim de 16 anos de governo liderado pelos conservadores sob Angela Merkel.

Os resultados esperados mostraram que os social-democratas alemães venceram por pouco as eleições nacionais realizadas no domingo, exigindo um “mandato claro” para liderar um governo pela primeira vez desde 2005 e o fim de 16 anos de governo liderado por conservadores liderados por Angela Merkel.

As previsões da estação de rádio ZDF mostraram que o SPD está a caminho de obter 26,0% dos votos, à frente de 24,5% para o bloco conservador CDU / CSU de Merkel, mas ambos os grupos acreditam que podem liderar o próximo governo.

Com nenhum dos principais blocos detendo a maioria, e ambos relutantes em repetir sua embaraçosa “grande coalizão” dos últimos quatro anos, o resultado mais provável é uma coalizão tripartite liderada por social-democratas de Merkel ou conservadores.

O acordo sobre uma nova coalizão pode levar meses e provavelmente incluirá os Verdes menores e os Democratas Liberais (FDP).

“Estamos à frente em todas as pesquisas agora”, disse o candidato social-democrata Olaf Schultz em uma mesa redonda com outros candidatos após a votação.

“É uma mensagem encorajadora e um mandato claro para garantir que tenhamos um bom governo pragmático para a Alemanha”, acrescentou ele, depois de se dirigir aos jubilantes partidários do SPD.

A ascensão do SPD anuncia uma virada para a esquerda para a Alemanha e marca um retorno marcante para o partido, que recuperou cerca de 10 pontos de apoio em apenas três meses para melhorar seu resultado de 20,5% nas eleições nacionais de 2017.

Schultz, 63, tornou-se o quarto chanceler do SPD no pós-guerra, depois de Willie Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Ministro das finanças de Merkel, ex-prefeito de Hamburgo.

O rival conservador de Schulz, Armin Laschet, observou que seu bloco ainda não estava pronto para sofrer golos, embora seus apoiadores estivessem sujeitos à derrota.

“Nem sempre foi a primeira festa que apresentou o chanceler”, disse Laschet, 60, à mesa redonda. “Quero um governo em que todos os parceiros participem e todos sejam visíveis – não um governo em que apenas o chanceler possa brilhar”, disse ele, em uma tentativa inicial de atrair pequenos partidos.

Schmidt governou no final dos anos 1970 e início dos 1980 em coalizão com o FDP, embora os social-democratas tivessem menos cadeiras no parlamento do que o bloco conservador.

Aliança para o Natal?

A atenção agora se voltará para as discussões informais seguidas por negociações mais formais da coalizão, que podem levar meses, deixando Merkel na função de zeladora.

Tanto Schulz quanto Lachette disseram que buscam um acordo de coalizão antes do Natal.

Merkel planeja renunciar após a eleição, tornando a votação um evento de mudança de era https://reut.rs/3hfDamG para determinar o curso futuro da maior economia da Europa.

Ela tem se mantido firme no cenário europeu desde que assumiu o cargo por volta de 2005 – quando George W. Bush era presidente dos Estados Unidos, Jacques Chirac no Palácio do Eliseu em Paris e Tony Blair como primeiro-ministro britânico.

Depois de uma campanha eleitoral voltada para o interior, os aliados de Berlim na Europa e fora dela podem ter que esperar meses antes de ver se o novo governo alemão está pronto para lidar com questões estrangeiras tanto quanto desejarem.

A disputa entre Washington e Paris sobre um acordo para a Austrália comprar os Estados Unidos em vez de submarinos franceses colocou a Alemanha em uma posição incômoda entre os aliados, mas também deu a Berlim a oportunidade de ajudar a consertar os laços e repensar sua posição comum sobre a China.

Na política econômica, o presidente francês Emmanuel Macron está ansioso para formular uma política fiscal europeia comum, apoiada pelos verdes, mas a CDU / CSU e o FDP recusam. Os verdes também querem uma “ofensiva de expansão massiva para as energias renováveis ​​https://reut.rs/2T1UKS3”.

“A Alemanha acabará com um conselheiro bastante fraco, que terá dificuldade em apoiar qualquer tipo de reforma fiscal ambiciosa em toda a UE”, disse Naz Masraf, da consultoria de risco político Eurasia.

Não importa qual coalizão termine no poder, os amigos da Alemanha podem pelo menos encorajar que o centrismo moderado prevaleceu e que o populismo que se instalou em outros países europeus não conseguiu romper.

Os resultados projetados da ZDF mostram que a Alternativa de extrema direita para a Alemanha (AfD) está a caminho de obter 10,5%, pior do que há quatro anos, quando entraram no parlamento nacional com 12,6% dos votos e com todos os principais blocos de coalizão excluídos . com a festa.