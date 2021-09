Bloqueio COVID-19 de Sydney terminará mais cedo para vacinação

Um pedestre usando máscara protetora cruza as linhas de bonde no centro da cidade durante um bloqueio para conter a propagação da doença coronavírus (COVID-19) em Sydney, Austrália, 24 de setembro de 2021. REUTERS / Lauren Elliott

As regras de bloqueio de Sydney começam a diminuir a partir de 11 de outubro

Restrições a não vacinadores em NSW permanecem até 1º de dezembro

Victoria se recusa a se comprometer com a data de reabertura

SYDNEY (Reuters) – As autoridades australianas anunciaram na segunda-feira planos para reabrir gradualmente o fechamento de Sydney, revelando um sistema de duas camadas que daria aos cidadãos imunes ao coronavírus mais liberdade do que seus vizinhos não vacinados por várias semanas.

As restrições ao movimento em New South Wales, o estado mais populoso e onde fica Sydney, serão gradualmente suspensas entre 11 de outubro e 1º de dezembro, com as taxas de vacinação subindo para 70%, 80% e 90%.

No entanto, as pessoas que não foram totalmente vacinadas serão impedidas de aderir à vacinação para retomar os esportes comunitários, jantares, compras e outras atividades até o prazo final.

“Ao contrário da maioria dos casos no mundo, se você não for vacinado, terá que esperar pelo menos quatro ou cinco semanas … para se envolver nas coisas em que o resto de nós pode estar envolvido”, afirmou a Premier Gladys Berejiklian disse em um comunicado. briefing televisionado.

“Se você quer comer com os amigos e receber as pessoas em sua casa, é preciso se vacinar”.

Berejiklian não detalhou como a proibição de atividades seria aplicada por pessoas não vacinadas.

Sydney, junto com Melbourne e Canberra, estiveram fechadas por várias semanas, enquanto as três cidades sofreram o impacto de uma terceira onda de infecções por COVID-19 que empurrou o número de casos nacionais para quase 100.000 – 68% registrados desde meados de junho. Os três estados – New South Wales, Victoria e o Território da Capital da Austrália – registraram pouco mais de 1.500 casos na segunda-feira, a maioria deles em New South Wales e Victoria.

No entanto, a taxa de mortalidade nacional diminuiu para 1.245 devido aos altos níveis de vacinação entre os mais vulneráveis.

O surto alimentado pelo delta dividiu os líderes estaduais e territoriais, com alguns citando partes livres do vírus do país, sugerindo que eles desafiarão um plano federal de reabrir as fronteiras internas assim que a população adulta atingir 80% de vacinação, esperada para o final de outubro.

Em Nova Gales do Sul, onde cerca de 60% das pessoas com 16 anos ou mais estão totalmente vacinadas, restaurantes, pubs, lojas de varejo, academias e instalações de lazer internas podem reabrir em 11 de outubro – dias após a vacinação deveriam chegar a 70%. com limites de capacidade.

Assim que a vacinação for alcançada em 80%, o que é esperado depois de algumas semanas, as viagens serão permitidas em todo o estado. As restrições à participação de pessoas em funerais e casamentos serão suspensas e o número de pessoas vacinadas com permissão para se reunir em casa dobrará para 10.

A partir de 1º de dezembro, não haverá limites para reuniões informais em casa e ao ar livre. Os limites de capacidade interna permanecerão, mas as máscaras não serão mais necessárias. As empresas podem impor suas próprias regras em relação à vacinação de clientes.

Reabrir oscilação

A vizinha Victoria ainda não definiu uma data em que todos os residentes, incluindo aqueles que não foram vacinados, podem circular sem restrições. No entanto, espera-se que o estado abrande algumas restrições a partir de quarta-feira, quando o número de adultos recebendo a primeira dose da vacina é superior a 80%.

Embora o plano de reabrir NSW tenha sido amplamente bem-vindo pelas empresas e pela indústria do turismo, alguns grupos de defesa disseram que as taxas de vacinação não eram altas o suficiente entre os grupos vulneráveis, como povos indígenas, pessoas com deficiência e aqueles que vivem em áreas regionais com poucos suprimentos de vacina.

“Esses grupos correm maior risco de doenças graves e morte por COVID e não seria razoável abrandar as restrições até que garantamos que as pessoas em alto risco tenham pelo menos a mesma taxa de vacinação que a comunidade em geral”, Cassandra Goldie, executiva-chefe do Conselho Australiano de Serviços Sociais, disse em um comunicado.

Qantas Airways (QAN.AX), que já disse que exigirá a vacinação de todos os passageiros de voos internacionais, disse que anteciparia a data de reabertura dos voos entre Sydney e Melbourne para 5 de novembro, a partir de 1º de dezembro, com base na atualização de segunda-feira.

No entanto, disse que mudaria o itinerário de seu voo direto entre Perth e Londres até pelo menos abril de 2022 e suspenderia a maioria dos voos entre Perth e os estados da costa leste, porque a Austrália Ocidental não definiu uma data para a reabertura das fronteiras.

Reportagem adicional de Ringo Jose e Byron Kay; Edição de Jane Wardle

