Onde encontrar brindes e descontos

Dia Nacional do Cheeseburger: 5 fatos que você precisa saber Os Estados Unidos consomem 50 bilhões de hambúrgueres anualmente, então aqui estão alguns fatos sobre cheeseburgers que você deve saber.

O Dia Nacional do Cheeseburger é segunda-feira, que homenageia um hambúrguer coberto com uma fatia de queijo derretido. Muitos locais metropolitanos de Detroit e redes nacionais estão comemorando com ofertas e descontos, desde brindes para comprar um, ganhar um e até cheeseburgers por um centavo. Existem limites e requisitos para transações, como pedidos por meio de aplicativos. Descontos e ofertas estão disponíveis principalmente apenas às segundas-feiras.

Aqui estão 10 lugares que oferecem promoções no Dia Nacional do Cheeseburger:

Abelha de maçã

Ao jantar no local ou fazer o pedido pelo aplicativo móvel do Applebee, o cheeseburger e as batatas fritas custam US$ 8,99. De acordo com seu site, o cheeseburger clássico normalmente custa US$ 11,99.

Hambúrguer de Beliche

O hambúrguer Mini-B no Clarkston Burger, de propriedade da Union Joints (Clarkston Union, Vinsetta Garage, Honcho, etc.) custa US$ 1 de sábado a segunda-feira. Há um limite de cinco mini-hambúrgueres por cliente. Mini-B’s são mini cheeseburgers com hambúrgueres de 60 gramas, cebola grelhada, picles e queijo americano. Bunkhouse Burger, 5890 S. Main St., Clarkston.

BurgerFi

Ao comprar uma bebida BurgerFi Freestyle, você pode adicionar um hambúrguer ou cheeseburger por US$ 3. O cheeseburger BurgerFi contém dois hambúrgueres, duas fatias de queijo americano, alface, tomate e molho Fi. O único local do BurgerFi em Michigan está localizado em Northville em 18801 Traditions Drive.

Burger King

A rede nacional tem negócios de uma semana a partir de segunda-feira. A maioria das negociações exige uma compra de $ 1. Um cheeseburger grátis será oferecido em qualquer compra de US$ 1 ou mais aos membros do Royal Perks Rewards. Depois de segunda-feira até 24 de setembro, uma oferta diferente é oferecida a cada dia. Na terça-feira, ao gastar US$ 1, você ganha um Whopper Jr. Livre. Às quartas-feiras, os Whoppers custam US$ 3. Quinta-feira é BOGO em todos os Whoppers. Na sexta-feira, há anéis de cebola grátis na compra de US$ 1. No dia 23 de setembro, um pacote de refeição familiar será oferecido por US$ 22. No último dia de ofertas, 24 de setembro, os membros do Royal Perks receberão pontos Crowns em dobro.

McDonald’s

O McDonald’s Double Cheeseburger custa 50 centavos em qualquer local participante em todo o país, quando solicitado por meio do aplicativo McDonald’s. Este ano, o McDonald’s fez algumas mudanças em sua linha de hambúrgueres, incluindo pães macios e torrados na hora e adicionando mais molho especial ao seu Big Mac.

Rainha leiteira

Você pode ganhar um cheeseburger grátis em qualquer compra de $ 1 na segunda-feira. Como um bônus adicional, você pode combinar seu cheeseburger com um Dairy Queen Blizzard Treat, que custa 85 centavos até 24 de setembro.

Garagem Ford

Ao pedir um hambúrguer Ford’s Garage na segunda-feira, você ganha uma Coca-Cola grátis. Oferta disponível em nossas localidades em Dearborn e Novi. A Ford’s Garage é conhecida por seu exclusivo Modelo A e Jiffy Burger servido em pão de brioche ou pão de pretzel europeu.

Patinadores experientes

Em toda a cadeia, no Savvy Sliders, os controles deslizantes de cheeseburger Simply Savvy custam dois por US $ 5. Existem 32 locais participantes nas regiões metropolitanas de Detroit, Flint, Lansing e Grand Rapids, de acordo com um comunicado à imprensa. O preço normal é de US$ 3,99 por controle deslizante.

Wendy

Pelo aplicativo Wendy’s e em qualquer compra, um hambúrguer Jr. custa US$ 100 cada. Cheeseburger com bacon custa apenas um centavo. A oferta é válida de segunda a sexta-feira da próxima semana e está disponível na seção “Ofertas” da loja Wendy’s Rewards em seu site.

Castelo Branco

De segunda a quarta-feira, compre um White Castle Single Cheese Slider e ganhe outro grátis. Há um limite para um controle deslizante gratuito. Para obter a oferta, carregue um cupom no site do White Castle e nas redes sociais.

