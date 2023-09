Califórnia processa gigantes do petróleo alegando décadas de fraude

Além de ser o estado mais populoso do país, a Califórnia é um grande produtor de petróleo e gás, e o seu gabinete do procurador-geral tem um historial de trazer casos marcantes que os estados mais pequenos imitam. A Califórnia também está na linha de frente de condições climáticas extremas alimentadas pelas mudanças climáticas, com incêndios florestais, inundações, aumento do nível do mar, calor extremo e até tempestades tropicais que assolam o estado.

“O caso da Califórnia é a acção climática mais significativa, decisiva e poderosa contra a indústria do petróleo e do gás na história dos EUA”, disse Richard Wells, presidente do Centro para a Integridade Climática, uma organização sem fins lucrativos que acompanha processos judiciais relacionados com o clima.

Exxon, Chevron, Shell, BP e ConocoPhillips não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

“Esta campanha contínua e coordenada para lançar ações judiciais infundadas e politizadas contra uma indústria americana essencial e seus trabalhadores nada mais é do que uma distração de importantes conversas nacionais e de um aumento massivo”, disse Ryan Myers, conselheiro geral do American Petroleum Institute, em um comunicado. declaração. Um desperdício de recursos dos contribuintes da Califórnia. A política climática é algo que o Congresso debate e decide, não o sistema judicial.

A ação, movida pelo procurador-geral do estado, Rob Bonta, em nome do povo da Califórnia, foi movida na noite de sexta-feira. Alega que, a partir da década de 1950, as empresas e os seus aliados minimizaram deliberadamente os riscos que os combustíveis fósseis representavam para o público em geral, embora reconhecessem que os seus produtos eram susceptíveis de causar significativamente o aquecimento global. O processo alega que a Exxon, a Chevron e outras empresas continuaram a enganar o público sobre o seu compromisso de reduzir as emissões nos últimos anos, gabando-se de investimentos modestos em combustíveis alternativos, ao mesmo tempo que obtêm lucros recordes com a produção de combustíveis fósseis que aquecem o planeta.