Uma série de arrombamentos em Montclair Village, em Oakland, deixou os empresários locais perdendo vários milhares de dólares na manhã de sexta-feira.

Eric Kim, proprietário da EM Deli & Catering, viu a invasão em suas câmeras de segurança por volta das 5h de sexta-feira e disse que chamou a polícia imediatamente. Quando ele chegou à loja, os ladrões haviam desaparecido.

Kim disse que três ladrões levaram US$ 5 mil em dinheiro e causaram danos no valor de alguns milhares de dólares em sua porta, caixa registradora e sistema de ponto de venda. Reza Arian, dono da caixa de joias do outro lado da rua, KTVU disse Os ladrões roubaram cerca de US$ 15 mil da joalheria. Kim disse acreditar que dois restaurantes na rua também foram alvo.

A Polícia de Oakland respondeu a 1.334 denúncias de roubo comercial no ano passado – um aumento de 76% em relação a 2021 e 56% acima da média de cinco anos. Segundo dados da polícia. Representantes do ministério não responderam imediatamente aos pedidos de comentários no sábado.

Na semana passada, a cidade perdeu potenciais milhões em doações para combater o roubo no varejo. Cidades como São Francisco, que recebeu 17,3 milhões de dólares do programa estadual, planeiam usar o dinheiro para financiar melhor o policiamento e a ação penal, à medida que cada vez mais empresas são vítimas de arrombamentos.

Examinando as imagens de vigilância, Kim disse que pôde ver os ladrões vagando pela área por aproximadamente trinta minutos antes do suposto crime ocorrer, aparentemente sem medo de serem pegos pela polícia.

“É frustrante”, disse Kim. “Isso me deixou muito cansado. Está piorando em todos os lugares de Auckland no momento.”