O zagueiro português Diogo Dalot ampliou o ouro do Manchester United

Diogo Dalot assinou um novo contrato de cinco anos que o manterá no Manchester United. O zagueiro tem sido uma presença constante no lado direito da defesa, pois emergiu como uma figura influente sob a gestão de Erik ten Hoag. O lateral-direito tem contrato de extensão de um ano que pode ser acionado pelo clube.

Com o jogador no radar de vários gigantes europeus, a evolução de Dalot não passou despercebida em Old Trafford. Dalot chegou ao clube em 2018, quando José Mourinho contratou o jogador do Porto. Ele finalmente conseguiu estabelecer sua autoridade com atuações impressionantes para os Red Devils.

O United está animado com a renovação de Dalot antes de uma semana crucial antes da final da FA Cup contra o Manchester City em 3 de junho. “Jogar pelo Manchester United é uma das maiores honras que você pode ter no futebol”, disse Dalot.

‘Nós compartilhamos alguns momentos fantásticos nos últimos cinco anos e eu cresci muito e minha paixão por este clube incrível só cresceu desde o dia em que cheguei.

‘Como um grupo de jogadores, todos nós sentimos que agora estamos no início de uma jornada especial.

“Garanto que vou me dedicar incansavelmente para ajudar esse time a atingir nossos objetivos e deixar os torcedores orgulhosos desse time.

Essa motivação continua esta semana com todos focados intensamente nos preparativos para a final da FA Cup.’

‘A ética de trabalho e o profissionalismo de Dioko são excelentes; O que todos nós amamos do jogador do Manchester United é a maneira como ele se prepara todos os dias para jogar em seu nível mais alto.

‘Dioko tem uma mentalidade forte, altos padrões e uma grande personalidade, e estamos muito satisfeitos por ele ser um membro importante da equipe nos próximos anos.’

O jogador de 24 anos vestiu a camisa do United 107 vezes e foi internacional 11 vezes por seu país. O diretor de futebol do Manchester United, John Murdoch, disse que Dalot é uma parte importante dos planos do clube. ‘Diogo é um grande defesa, uma grande combinação de ritmo, força e polivalência. Ele continuou a se desenvolver e melhorar ano após ano desde que ingressou no clube em 2018.