O teste de estresse sobre mudanças climáticas está chegando aos vendedores e fornecedores da Amazon

À medida que a Amazon e outras grandes empresas intensificam esforços para reduzir a sua pegada de carbono, estão a pressionar os seus fornecedores para que façam o mesmo, e aqueles que não o fizerem poderão pagar um preço elevado.

A partir de 2024, a Amazon exigirá que os fornecedores partilhem os seus dados de emissões, estabeleçam metas de emissões e relatem o seu progresso, afirmou o gigante do comércio eletrónico num relatório de sustentabilidade recentemente divulgado. Com a mudança, junta-se à Microsoft, Walmart, Apple e outros ao dizer que os fornecedores devem intensificar os esforços de descarbonização.

Estes mandatos surgem num momento em que as grandes empresas enfrentam mais procura do que nunca para adoptar práticas amigas do ambiente. Consumidores, investidores, reguladores e governos estão a pressionar as empresas a alcançarem maior progresso e transparência.

“As pressões recaem sobre as empresas, que depois pressionam os fornecedores”, disse Bob Willard, consultor empresarial e autor de seis livros sobre sustentabilidade.

Num continuum, estes fornecedores dependem dos seus fornecedores.

As empresas geralmente seguem Três níveis de emissões. O escopo 1 vem diretamente das operações. A banda 2 vem da energia comprada, como eletricidade. O escopo 3 está relacionado às atividades da empresa, mas provém de fontes indiretas, como emissões de fornecedores e emissões de clientes que utilizam seus produtos. Análise das principais indústrias A organização sem fins lucrativos CDP descobriu que o Escopo 3 é responsável, em média, por cerca de 75% de todas as emissões.

As empresas têm mais controlo sobre os seus fornecedores do que em muitas outras áreas de emissões indirectas, afirma Andrew Winston, autor de vários livros sobre estratégias empresariais relacionadas com a sustentabilidade.

Por exemplo, embora uma empresa de bens de consumo não possa obrigar os compradores de detergentes a lavarem-se em água fria, pode ser selectiva no trabalho com fornecedores ambientalmente conscientes.

“A cadeia de abastecimento é onde o aumento da pressão e da transparência continuará porque as empresas têm um impacto direto nisso”, disse Winston.

Os mandatos de remoção de carbono estão se tornando mais rigorosos

Força de vendas agora Requer fornecedores Divulgar as emissões de Escopo 1, 2 e 3, fornecer produtos e serviços de forma neutra em carbono e preencher anualmente o Scorecard de Fornecimento. Fornecedores da AstraZeneca Espera-se que reportem anualmente dados de emissões ao CDP e estabeleçam metas baseadas na ciência.

Embora a Amazon não inclua fornecedores na sua contabilidade do Âmbito 3, está a enfrentar esta questão de forma eficaz, tal como muitas outras empresas estão a começar a fazer, forçando os fornecedores a comunicar-lhes as emissões e estabelecendo metas em relação às quais pode depois monitorizar os níveis de emissões. “Sabemos que, para reduzir ainda mais as emissões, devemos garantir que aqueles que trabalham na nossa cadeia de abastecimento estão a fazer as mudanças operacionais necessárias para descarbonizar os seus negócios”, afirmou a Amazon no seu relatório de sustentabilidade.

Os vendedores e fornecedores terceiros – especialmente os mais pequenos – enfrentam um paradoxo à medida que os mandatos climáticos surgem e se tornam cada vez mais rigorosos. Mesmo que estejam preocupados com o ambiente, muitos dizem que não têm os recursos para cumprir os requisitos de monitorização e elaboração de relatórios.

Oito em cada dez proprietários de pequenas e médias empresas afirmam que a redução das emissões é uma prioridade máxima, mas 63% também afirmam não ter as competências adequadas e 43% dizem que não têm dinheiro, de acordo com um inquérito realizado pela organização sem fins lucrativos. Centro Climático para PMEs. Num inquérito realizado pela Intuit QuickBooks, dois terços dos proprietários de pequenas empresas afirmaram que estão a tomar medidas para reduzir o seu impacto ambiental, como a reciclagem e a utilização de materiais renováveis. As empresas que não agiram alegaram falta de dinheiro, tempo e recursos.

“Rastrear os dados de emissões não é fácil”, afirma Karen Kerrigan, presidente e CEO do Small Business and Entrepreneurship Council.

Os custos de conformidade podem variar, mas o desembolso inicial pode ser significativo, o que representa um desafio para muitas empresas com fluxo de caixa limitado, diz ela.

A informação está aí para começar a enfrentar a tarefa. No entanto, uma das primeiras coisas que os empresários aprenderão é que isso levará tempo, diz Chitali Patel, pequeno empresário, que fundou a empresa de consultoria em sustentabilidade Evergood. Refere-se a A Documento de 152 páginas No Escopo 3 da Contabilidade e Relatórios da Cadeia de Suprimentos do Protocolo de Gases de Efeito Estufa, que fornece padrões para medição e gerenciamento de emissões.

“Se você observar apenas o processo de coleta de dados e manutenção de registros para cumprir esses requisitos, isso consumirá recursos significativos”, disse Patel.

As pequenas empresas já estão enfrentando pressão econômica

No meio dos receios contínuos de uma recessão, do aumento das taxas de juro que corta as fontes de capital, dos sinais de fraca procura dos consumidores e dos desafios do mercado de trabalho, as pequenas empresas concentraram-se mais nos trabalhadores e nos seus resultados financeiros do que na sustentabilidade. Quando questionados sobre quais questões eram mais importantes para eles, quase 40% disseram que o emprego e a economia, enquanto 10% disseram o meio ambiente, de acordo com o relatório da pesquisa. Pesquisa CNBC|SurveyMonkey para pequenas empresas Para o terceiro trimestre.

No entanto, estejam eles prontos ou não, os grandes e pequenos fornecedores terão de intensificar os seus esforços em breve. “Isso está chegando”, disse ele. “O braço de compras da comunidade empresarial está a chegar às suas cadeias de abastecimento e a começar a fazer perguntas mais específicas.”

Além da pressão dos investidores e dos políticos, outra razão pela qual as grandes empresas olham para além da cadeia de abastecimento é o facto de não conseguirem cumprir as suas metas de redução de emissões. No meio do boom da procura dos consumidores e do crescimento global pós-pandemia, muitas das maiores empresas do mundo estão a produzir mais emissões de carbono do que conseguem reduzir.

Uma crítica recente do New York Times Documentos climáticos de 20 grandes empresas alimentares e de restauração revelaram que mais de metade não tinha feito progressos na redução das emissões ou estava a aumentar as emissões. O relatório concluiu, como demonstrou a contabilidade climática anterior, que a maioria das emissões provém de fornecedores.

recentemente Somente relatório de capital Descobriu-se que mais empresas do que nunca estão a assumir compromissos de redução de carbono, mas os resultados ainda não foram apresentados nas divulgações. Entre as empresas com metas baseadas na ciência, apenas 26 das 123 empresas da lista Russell 1000 divulgaram reduções de emissões. Entretanto, as emissões aumentaram entre empresas que não têm metas específicas – apenas metas gerais de emissões líquidas zero.